陳其邁拚生育！研議大幅提高「婚育宅」 讓年輕人敢生敢養

▲議員質詢議題貼近時事及地方建設，陳其邁逐一答覆關於因應少子化危機、財劃法修法、眷村保存、蓮池潭環境改善等議題。

減輕年輕人生育負擔 陳其邁：研議調高婚育宅比例

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】針對議員關切少子化的因應之道，高雄市長陳其邁今(26)日上午在市政總質詢答詢表示，為了讓年輕人敢生敢養，請林欽榮副市長、都發局研議調高社會住宅中保留作為「婚育宅」的比例，同時在中央租金補貼外，市府加碼祭出補助，嘉惠年輕族群。

此外，對於立法院第二次修財劃法議題，陳其邁表示，期盼立委不分黨派為高雄講話，讓行政院版付委，朝野如果對財劃法有任何的問題或意見，可以在立法院討論，如果立法院需要邀請地方政府列席說明，他非常的樂意。

廣告 廣告

高雄擁有全台戶數最多的眷村，維護財源需求相對龐大，陳其邁指出，推廣相關主題需要更多人力及規劃，才能保留歷史記憶與感情，並讓不同族群互相欣賞，其中在左營與軍方合作，循序漸進推動公辦都更取得資金，作為改善眷村的經費，岡山大鵬九村亦按部就班進行維護。

議員也關注蓮池潭實施環境營造工程，期盼重現湖畔龜島景況，陳其邁對此表示，將徵詢生態專家意見。此外，議員指蓮池潭左側街景待改善，陳其邁表示，蓮池潭是高雄的門面，龍虎塔等景點吸引外國人造訪，會請市府相關單位針對現況加以美化、改善。

匹克球蔚為風潮，議員建議楠梓可設置專業匹克球場，陳其邁答覆表示，請運發局整合其他局處尋找適合場地，再加以評估。另位在前鎮的205兵工廠規劃遷到大樹，議員關切原址土汙整治進度，陳其邁表示土汙整治由軍方負責，將請林欽榮副市長及郭添貴秘書長，與軍方共同協調整治期程，期盼未來可吸引跨國半導體、AI旗艦廠商進駐，帶動地方發展。

談及高雄國際機場議題，陳其邁表示南部需要24小時機場，著眼整體南方產業發展，及利用南方地理優勢，連結新興發展市場，此外也可作為備援機場，達到貨暢其流、促進人員往來。他認為考量降低對環境衝擊，南星計畫外海填海造陸區是首選，兼具交通路網成熟、對空域影響最小，期盼中央大力支持。

議員建議提高高雄敬老卡點數，方便長者使用，陳其邁表示社會局正研議是否擴大使用金額、範圍，提高點數需考量市府財力，會再請社會局通盤討論。（圖╱高市府提供）