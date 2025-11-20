陳其邁挺中央成立台語專責單位 酸韓國瑜「母語在家學」是歧視

高雄市議員張博洋今（20）日在市政總質詢聚焦台語教育政策，呼籲中央應成立台語專責單位「台語復振委員會」，高雄市長陳其邁也簽名連署力挺。（張博洋提供）

高雄市議員張博洋今（20）日在市政總質詢聚焦台語教育政策，呼籲中央應成立台語專責單位「台語復振委員會」，高雄市長陳其邁也簽名連署力挺，陳其邁強調，台語作為國家語言，應受到公平對待，還暗酸時任高雄市長的韓國瑜拋出的「母語在家學」，這種說法本身就是歧視。

張博洋指出，高雄是全台唯一台語使用人口超過百萬的城市，但語言傳承卻持續弱化。受長期國語化政策與媒體華語主導影響，目前全台6至14歲孩童中僅 7.4％使用台語，語言文化與自我認同正面臨斷層危機，高雄不只在文化上具象徵性，更肩負復振台語的關鍵角色。

張博洋肯定今年9月成立的路竹北嶺國小台語實驗學校，8成家長支持、小一招生率逆勢成長45％，顯示社會對台語教育確有需求，但他強調台語教育的困境在於缺少中央制度性支持。與客語和原住民語不同，台語至今沒有中央專責單位，也沒有穩定補助。北嶺國小明（114）年度262萬元經費完全仰賴市府自籌，「等於是沒有中央資源的情況下硬撐」。

更令人擔憂的是教師壓力，張博洋提到，北嶺國小老師需額外投入翻譯教材、備課、正音等工作，但教育局並沒有備課津貼，使得台語課程實際上靠老師的理念與熱情支撐，長期而言並不公平。

對此，陳其邁答詢時指出，台語作為國家語言，應受到公平對待，「母語要在家學」的說法是一種歧視，所有國家語言都應該受到國家的力量保存與支持。他也承諾高雄市政府將檢討並改善台語實驗教育經費，同時也支持中央成立台語專責單位，以展現對本土語言的重視。

不過，陳其邁的話語被解讀為針對韓國瑜，民國107年韓國瑜曾喊出要打造「雙語城市」，宣稱要讓高雄成為全台第一個在學校同時教授中文與英文的城市，但當時他對本土語言的態度卻惹議，甚至曾說「母語對不起，請你回家學」，引發爭議。

張博洋也呼籲，民進黨4名高雄市長初選參選人應共同表態支持成立台語專責機構，提出具體台語政策，讓語言平權不再只是口號，讓包括台語在內的所有本土語言都能獲得公平且充分的發展資源與政策保障。

