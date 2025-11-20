陳其邁挺政院版財劃法 第3次修法盼國民黨好好討論

（中央社記者林巧璉高雄20日電）行政院今天將對外說明院版財劃法修正草案，高雄市長陳其邁表示，他支持行政院版本，盼院版草案送到立法院時國民黨能詳讀並討論，「應該扭轉錯誤立法，不要一錯再錯」。

陳其邁今天在議會接受媒體聯訪表示，國民黨前兩次修法結果，台北市增加450億元，高雄增加250億元，足足少了台北200億，高雄是全台22個縣市中增加最少的、位居六都末位。

陳其邁說，國民黨兩次修法結果讓有錢縣市更有錢，沒有錢縣市財政負擔更加嚴重，非常不公平；國民黨把對高雄有利的指標，包括土地面積、工業污染成本等因素都拿掉，「這造成此次修法是逆向財政重新分配的結果」。

根據財政部說法，院版草案將改善現有財劃法統籌分配稅款分配5大指標，包括面向過於單一問題，區分「土地面積」、「人口數」、「工業就業人口數」、「農林漁牧就業人數」、「農林漁牧業產值」5項指標，使縣市分配更平均。

陳其邁認為，對高雄較有利的版本是列入工業人口數，並且放大土地面積比例，這對南部縣市比較公平；高雄人口結構老化、工業人口高，面積所需的公共建設需求也較高，若高雄增加的統籌款最少，這對高雄情何以堪。

陳其邁呼籲，國民黨不要玩文字遊戲，只講高雄增加250億元統籌款，「台北增加400多億，怎麼都不講」；財劃法錯誤修法的後果不只是統籌款，而是連帶影響計畫型補助，去年高雄獲得497億元計畫型補助，對於高雄重大交通、水利等建設至關重要。

陳其邁說，希望第3次修法能回歸議場好好討論，「至少要邀請高雄市長去說明，總是要給我一個機會吧」，上次花了高鐵的錢到立法院，但連講話表達機會都沒有，「我很卑微，我是民選首長，在立法院至少也是當了5屆的立委」。（編輯：陳仁華）1141120