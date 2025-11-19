陳其邁挺政院版財劃法 點名柯志恩2次修法都支持藍營版本「很不以為然」

高雄市長陳其邁點名立委柯志恩，兩次財劃法修法都舉手贊成國民黨版本，他很不以為然。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今表態支持財劃法修法行政院版本，並點名國民黨立委柯志恩兩次財劃法修法都舉國民黨的手，讓他「很不以為然」。

陳其邁舉例，如果到醫院看病，你(醫生)總是要問一下病人症狀來對症下藥，可是國民黨上次修財劃法時，立法院還邀請他出席，卻沒讓他上台表示意見，這一次修法連問都免了，突然就突襲通過，也沒有問地方政府意見。

他說，根本是這個外行，且直接給了藥，要病人或者是要地方政府就把它硬吞下去，他對此非常不以為然。

陳其邁認為，至少要問一下地方政府意見，難道地方意見那麼不重要嗎？連問都沒問；他進一步強調，高雄希望統籌款、一般性補助款跟計畫性的補助，三個加起來不能少於去年，這是很卑微的要求，也沒有多要。

陳其邁憂心，如果藍白版本通過，高雄的捷運紫線，通過三民、左營、楠梓、橋頭，以及這個大樹、燕巢的這些經費就沒下落了!因為計畫性補助在114年是2954億元，一下子中央預算剩下308億元，總額減少一定會排擠到南部地區的重大建設，尤其是高雄。

陳其邁呼籲高雄市立委要支持行政院版本，不要支持國民黨版本，如果支持國民黨版本，這對高雄有重大的傷害；他也希望各立委都表態、能夠說清楚，在財政收支劃分法修法過程，如何把過去的錯誤來做矯正。

陳其邁說，第一次修法時，要修法前他還跟柯志恩委員說，修法時要特別注意到土地面積、還有汙染問題，她說好，結果兩次舉手她都支持國民黨版本，這讓他很不以為然。

