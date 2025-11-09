陳其邁挺蘇巧慧再現「英蘇同盟」？陳冠安：賴清德恐如鯁在喉

民進黨選對會徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，高雄市長陳其邁表態力挺。國民黨前青年部主任陳冠安分析，陳其邁儼然成為綠營最具號召力的「最大母雞」，如今助陣蘇巧慧，有如「英蘇同盟」再現，恐讓總統賴清德如鯁在喉。

陳冠安今天（9日）表示，不只民進黨的高雄市長參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑貼著陳其邁，如今陳其邁的輔選版圖更跨出高雄，挺進新北，助陣蘇巧慧。反觀賴清德，一方面礙於總統與黨主席身分，無法在檯面上為人助陣；另一方面，賴的支持率仍在三成多徘徊，尚未從大罷免失利中恢復，也並非票房良藥。因此賴清德的戰略低潮期，讓陳其邁儼然成為綠營最具號召力的「最大母雞」，讓他得以在黨內獲得更大的話語權與人脈積累。

蘇巧慧和陳其邁。（圖／翻攝陳其邁臉書）

陳冠安指出，陳其邁挺蘇巧慧，不僅意味著跨出高雄，更具有跨出派系的政治意義。英系大阿哥與蘇系大師姊的結盟，猶如蔡英文與蘇貞昌聯盟的再現，也讓人想起當年讓賴清德頭痛的「英蘇同盟」。事實上，蘇系原與新系關係友好，曾有「新蘇連」之稱，但2019年蔡賴對決後，蘇明確倒向蔡英文，兩人從此緊密合作，蘇系也逐漸轉向英系陣營。

陳其邁。（圖／中天新聞）

陳冠安認為，這次陳其邁助陣蘇巧慧，不只是拉抬氣勢，更像是宣告「英蘇合體」再現。至於是否意在抗衡賴清德？是與不是，都不甚重要，因為對賴而言，英蘇結盟的存在，本身就芒刺在背、如鯁在喉。

