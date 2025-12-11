陳其邁挺邱議瑩、陳菊支持賴瑞隆、正國會站林岱樺…許智傑喊「我是最大公約數」！指「跟賴瑞隆比」：陳其邁較囑意許智傑

民進黨2026高雄市長黨內初選，4位候選人分別為立委許智傑、邱議瑩、賴瑞隆與林岱樺，將於明年（2026）1月12日至17日電話民調決勝負。《新聞放鞭炮》節目主持人周玉蔻今（11日）點出，高雄市長陳其邁挺邱議瑩、前高雄市長陳菊支持賴瑞隆、黨內正國會則站邊林岱樺，「那許智傑呢？」對此，許智傑喊道，「我是最大公約數！」

針對高雄市長黨內初選，許智傑表示，最早表態參選的，是林岱樺與賴瑞隆，2位都是在去年（2024）1月就開始宣傳，邱議瑩則是去年5月開始投入。主持人周玉蔻也藉機提到，陳其邁最欽點邱議瑩，且前立委趙天麟、湧言會也支持邱議瑩；陳菊挺賴瑞隆；正國會站林岱樺。周玉蔻續指，「邱議瑩還有（總統府資政）蘇貞昌造勢，那許智傑呢？」

廣告 廣告

對此，許智傑回應，「我是最大公約數」。他說，以客觀分析，陳其邁其實跟許智傑、邱議瑩交情比較好，「他最能接受的，就是許智傑跟邱議瑩其中一個」。言下之意，就是「跟賴瑞隆相比，陳其邁較囑意許智傑」。

而周玉蔻追問，「陳其邁是跟許智傑比較好，還是跟邱議瑩？」許智傑也老實回答，「他跟邱議瑩比較好」。此外，許智傑表示，跟趙天麟、跟湧言會，「我跟他們的交情也都不錯，但他們為何站出來挺邱議瑩，就讓專家分析」。

不過，許智傑說，「其實這20多年來，最認真跑行程的是許智傑跟林岱樺」。他指出，這些都是可以讓大家去檢驗的，「我可以很大聲讓高雄人去做比較，在地服務最認真在跑行程的，就是許智傑跟林岱樺」。

（圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞）

更多放言報導

國際航空首度在台添加SAF！交委會召委許智傑特別排高雄考察見證：還有努力要做、盼台灣為世界盡一份心力

盧秀燕稱檢調因罷免搜藍營「萬萬不可」...許智傑質疑她是「死亡連署始祖」：2018公投連署前死亡破萬人