陳其邁推薦片曝光⋯網：旁邊人形立牌？厝邊阿中尷尬「不小心緊緊緊」

記者林昱孜／高雄報導

前秘書張耀中爭取通過民進黨初選，陳其邁親身推薦，但有網友笑稱：阿中好像人形立牌。（圖／翻攝自厝邊阿中 張耀中臉書）

民進黨高雄市議員初選進入關鍵民調倒數階段，高雄市長陳其邁近日親自錄製推薦影片，向大家推薦前貼身秘書「厝邊阿中 張耀中」，希望大寮、林園區鄉親能夠他一個機會，讓議會注入新血。只不過影片曝光後，有網友笑翻直說張耀中彷彿人形立牌，對此，他也幽默回應：「站在市長旁邊太像上班，不自覺『緊緊緊』」。

陳其邁現身拍片，親自推薦跟在身邊7年的前秘書張耀中。（圖／翻攝自厝邊阿中 張耀中臉書）

陳其邁在影片中指出，張耀中過去七年都在市府團隊服務，擔任隨行秘書期間跟著他上山下海，接受過完整的行政磨練，對於市政運作與第一線選民服務都相當嫻熟。陳其邁說，張耀中是一位認真、肯做事的年輕戰將，而大寮與林園需要這樣有體力、有衝勁的新人來為地方打拚。

廣告 廣告

陳其邁直言張耀中是他一手栽培的子弟兵，呼籲鄉親在接到初選民調電話的關鍵時刻，能夠大聲說出「唯一支持張耀中」。不過這段影片曝光後，有網友發現站在陳其邁身邊的張耀中，彷彿「人形立牌」，除了眼睛會眨外，幾乎完全石化。

張耀中在限動中回覆網友「人形立牌」質疑，笑稱一站在市長旁邊就會不自覺「緊緊緊」。（圖／翻攝自厝邊阿中 張耀中臉書）

對此，張耀中親自在限動中解答：「因為站在市長旁邊太像上班，一個不自覺就開始『緊緊緊』了」。張耀中表示，市長的推薦不只是支持，更是一份責任的託付，七年來在市長身邊學習，深刻體會到市政必須落實、服務必須到位，他已準備好把這份經驗帶回大寮、林園，在議會為地方發現聲、為鄉親爭取建設。

更多三立新聞網報導

親姊妹共侍！64歲吊車大王「擁4妻14子女」：體力好1天3次，女生易受孕

吃牛排疑「2人想坐4人桌」遭拒！嘉義男怒推倒女店員 鄰客看不下去參戰

警界彭于晏功獎居冠⋯遭檢舉「縱放正妹」滑旅館5hrs！內部原以為遭設局

過年打算遊台南⋯他一查傻眼了：飯店「住2晚4.5萬」！業者：合理漲價

