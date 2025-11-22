陳其邁提告 陳菁徽：市民同意自己的稅金用來替市長出氣嗎？
立委陳菁徽日前就「月世界垃圾山事件」提出意見，不料卻遭市府指控抹黑並揚言提告，陳菁徽回應，高雄市政府執迷不誤堅持提告，請問高雄市民同意自己的稅金用來替陳其邁市長出氣嗎？
陳菁徽首先表示，一早看到高雄市府說要告自己，真的必須嚴肅地回三個字：有夠暖。同時也得跟所有高雄市府的公務員說聲辛苦了，週五晚上還要為了暖男市長跟倒垃圾嫌疑犯的不明關係大加班。
陳菁徽表示，這半年以來，高雄接二連三出現環境被嚴重破壞的案例，從美濃大峽谷、馬頭山廢棄物、柏油山，再到月世界垃圾山。這些畫面，傷透高雄人的心，也讓高雄市民強烈質疑，為什麼自己的家園會不斷的受到破壞，合理懷疑高雄市政府是否沒有積極作為。
陳菁徽指出，月世界垃圾山事件經檢調調查，確認首謀為民進黨籍李有財里長後，團隊進而發現李姓里長於2021年爭取民進黨黨內初選時，在社群平台上貼出爭取電話民調支持的數份文宣品。在該系列的文宣品上，除了李有財本人之外，就是時任民進黨籍高雄市長的陳其邁。陳市長面帶微笑，手握拳頭，這樣的動作，在所有選舉文宣當中，合理解讀即是力挺。
陳菁徽指出，高雄市政府試圖解釋，此為李姓里長自行合成照片，並未經過陳其邁同意，切割陳其邁與李姓里長的關係。既然陳其邁市長從未挺這位里長，不願為其任何行為背書，那為何四年過去，卻放任這樣文宣四處散佈使用，然後竟然不是告盜用者，而是告檢舉者，這什麼神邏輯？
陳菁徽再補充，從一般的選舉經驗下，看到參選人公布與其他政治人物的文宣時，都會自然理解為支持背書的關係，而非解讀成參選人是惡意、未經同意盜用照片合成。
陳菁徽強調，相關的文宣證據都公開存在於社群平台上，團隊也都有截圖留檔，因此對於高雄市政府與陳其邁市長的評論並非惡意捏造，而是本於民意代表監督政府，為民發聲之職權，針對公開資訊進行合理的監督評論。
陳菁徽也說，除了陳其邁之外，民進黨多位政治人物也與李姓里長交往甚深，包含立委賴瑞隆、邱志偉，還有許智傑，不論是共同參加活動，同台宣講，又或者設立聯合服務處，都再再凸顯李姓里長與民進黨的密切關聯。也因此民進黨高雄市黨部於昨天晚間緊急發出聲明，將處以開除黨籍之處分，也代表民進黨對於同黨同志做出如此破壞環境之事，深感羞愧，無地自容，必須開除黨籍止血。
陳菁徽質疑，高雄市政府執迷不誤堅持提告，請問高雄市民同意自己的稅金用來替陳其邁市長出氣嗎？如果是陳其邁堅持要告，是不是要自掏訴訟費用？
陳菁徽最後呼籲，高雄市政府應專注處理垃圾濫倒問題與後續公務責任，而非解決提出質疑與問題的人，無端浪費司法資源，製造寒蟬效應，這才符合市民的期待。
其他人也在看
月世界風暴！新藍圖批陳其邁司法壓監督 高市政控抹黑
（記者陳志仁／綜合報導）高雄月世界遭傾倒數百噸廢棄物，幕後主嫌竟是岡山區4連霸的碧紅里長李有財與其兒子，引發各 […]引新聞 ・ 20 小時前
發文致敬黃百韜 賴總統：緬懷為國奮戰國軍而非共諜
（中央社記者溫貴香台北22日電）總統賴清德今天發文，向民國37年11月22日殉國的黃百韜將軍致敬。他說，該緬懷的是為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。他重申，將共同捍衛台灣的民主，堅定反併吞、反侵略、反對推進統一、反對改變現狀，用實力來達到真和平。中央社 ・ 1 天前
賴總統：致敬黃百韜將軍 緬懷為國奮戰國軍
記者郭曉蓓／臺北報導 總統賴清德昨日透過臉書發文，向民國37年11月22日殉國的黃百韜將軍致敬。賴總統以黃百韜將軍經歷的徐蚌會戰為例表示，我們應該緬懷的是為國青年日報 ・ 19 小時前
警察進軍黃昏市場！順口溜玩出防詐新招 婆媽讚：金促咪！
【警政時報 江雁武／台中報導】為提升防詐意識、拉近警民距離，臺中市政府警察局第四分局黎明派出所與三和里里長張家 […]警政時報 ・ 9 小時前
3萬人湧入凹子底 2025高雄咖啡節香氣爆棚熱力開場
60強檔品牌齊聚、金牌職人站台 原鄉精品咖啡成最大亮點 【記者 王苡蘋／高雄 報導】第二屆「2025高雄咖啡節台灣好報 ・ 1 天前
冠軍金牌職人齊聚 高雄咖啡節飄香
記者古可絜／高雄報導 2025高雄咖啡節昨日起連續2日在凹子底公園登場，現場匯集60攤職人咖啡、質感生活、手作選物與烘焙甜點品牌，並規劃金牌大師講座、咖啡體驗青年日報 ・ 19 小時前
2025高雄咖啡節60攤登場 人氣爆棚首日吸引3萬人聞香而來
鍾和風/高雄報導 全台咖啡迷看過來！第二屆「2025高雄咖啡節」今（22）日於凹子底森林公園盛大登場。 ...銳傳媒 ・ 1 天前
2025高雄咖啡節人氣爆棚 首日吸引3萬人聞香朝聖
第二屆「二○二五高雄咖啡節」廿二日於凹子底森林公園盛大登場，安排六十攤精品咖啡與特色甜點品牌，並精心規劃金牌大師講座、咖啡體驗及食農教育等豐富活動，完整展現高雄咖啡產業從產地到都會的多元風貌，現場咖啡香氣四溢，首日即吸引超過三萬人聞香朝聖；開幕儀式由充滿原民熱情的六龜區「尿布樂團」開場，並由高市府郭添貴秘書長、與會來賓、觀光大使高雄熊及台鋼雄鷹啦啦隊WingStars等，熱鬧揭開活動序幕。而市長陳其邁更聞香而來，驚喜現身咖啡市集，親自體驗香醇的原鄉精品咖啡，並熱情歡迎海內外遊客及演唱會歌迷粉絲，把握這難得的機會，感受高雄的暖冬咖啡浪漫。(見圖)高市府觀光局今(廿三)日說明，當日現場也有立法委員李昆澤、許智傑及高雄市議員王義雄、陳美雅等人到場支持，皆肯定高雄咖啡節成功推廣原 ...台灣新生報 ・ 3 小時前
「月世界」垃圾山案遭陳其邁喊告 國民黨高市議會黨團聲援陳菁徽
「月世界」垃圾山偷倒案，國民黨立委陳菁徽昨（21日）晚以一張合照，發文指市長陳其邁力挺涉案的李有財，遭陳其邁喊告；對此，國民黨高雄市議會黨團今（22日）聲援陳菁徽，呼籲陳其邁市府別用濫訴，掩蓋綠營與自家里長深厚關係。國民黨高雄市議會黨團總召黃香菽今天強調，李有財在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境自由時報 ・ 1 天前
月世界垃圾山案掀政治攻防 陳菁徽酸「有夠暖」、黃文益反斥抹黑操作
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 立法委員陳菁徽日前就「月世界垃圾山事件」，質疑高雄市長陳其邁與涉案李姓里長關係，引發高市府譴責抹黑並宣布將提告。民進黨高雄市黨部主委黃文益今（22）日批評陳菁徽的指控邏輯荒腔走板，就是抹黑的典型政治操作。 針對各方譴責，陳菁徽表示，看到高雄市府說要告自己，她要回應3個字「有夠暖」。同時她也諷刺地說，要跟所有高雄市府公...匯流新聞網 ・ 1 天前
今年流感疫苗為何搶翻天？林氏璧曝關鍵：去年初「這事件」讓全台灣都怕了
[Newtalk新聞] 前台大醫林氏璧觀察，今年流感疫苗打氣踴躍，北市接種量較去年增13%，但長者與幼兒施打率僅約四成。林氏璧指出，公費疫苗僅剩12.3萬劑，籲符合資格者儘速接種。他分析主因是「年初不幸的大S事件」，讓民眾驚覺「原來流感是會死人的」，進而重視疫苗接種。這件不幸大S事件 去日本旅遊小心求助無門！ 林氏璧說明，根據台北市衛生局統計，截至11月17日，北市公費流感疫苗已接種65萬313劑，較去年同期接種量增加13%，設籍北市65歲以上長者及6歲以下幼兒施打率僅分別為40%及49%。北市衛生局表示，目前公費流感疫苗僅剩餘約12.3萬劑，呼籲「長者、幼兒及慢性病患者」等符合公費疫苗接種資格者應儘速接種。 而針對今年打氣提升的現象，林氏璧認為打氣提升「主要的原因就是年初不幸的大S事件」。這起事件的發生，讓不少民眾驚覺到「原來流感是會死人的」，進而提高了對於疫苗接種的重視程度。 林氏璧表示，流行性感冒通常簡稱為流感，是一種由流行性感冒病毒造成的傳染性疾病。雖然每年冬天都會有流行性感冒，造成或大或小的流行，但許多民眾可能沒有清楚認知到流感有多嚴重，導致過往對於接種疫苗的意願不高，甚至覺新頭殼 ・ 1 天前
月世界垃圾山「高市府喊告陳菁徽」 新藍圖連線：陳其邁敗訴永退出政壇
日前高雄市近半年連續爆出多起嚴重環境破壞事件，引發外界關注。國民黨立委陳菁徽針對市府作為提出質疑，卻遭高雄市政府提告。由...聯合新聞網 ・ 10 小時前
遭陳菁徽惡意連結喊告 陳其邁再酸「這種邏輯聽了3條線」
「月世界」垃圾山偷倒案，國民黨立委陳菁徽昨（21日）以一張合照，發文指高雄市長陳其邁力挺涉案的李有財，遭陳其邁喊告；陳其邁今（22日）下午出席活動受訪時強調，陳菁徽惡意連結來進行政治抹黑，這是政治歪風，「這種邏輯真的是讓人家聽了三條線，聽不懂她在講什麼!」。自由時報 ・ 1 天前
藍委指陳其邁力挺涉案里長 高市府斥抹黑將提告
（中央社記者林巧璉高雄21日電）高雄月世界遭棄置大量垃圾，國民黨立委陳菁徽貼文表示，陳其邁過去曾力挺涉案的岡山區碧紅里長李有財。高市府表示，陳其邁與李有財無往來，譴責惡質抹黑將提告。中央社 ・ 1 天前
綠營火速開除「月世界垃圾山」主謀黨籍 黃揚明對照前例：民進黨對高雄選情焦慮
高雄月世界日前被爆有不肖業者違法傾倒廢棄物，事件主謀為民進黨籍的岡山區碧紅里里長李有財及其兒子李子森，引發社會震驚，民進黨高市黨部表示將開除其黨籍，而民進黨立委賴瑞隆被指出出席李有財茶行開幕活動，賴瑞隆回應出席活動僅為民代行程。對此，媒體人黃揚明在網路節目《大新聞大爆卦》中表示，由此事件可見民進黨對高雄選情的焦慮程度，後續民進黨高雄市長初選的關鍵就是誰犯的錯......風傳媒 ・ 21 小時前
日本飯店驚見跳水大降價？達人曝２大關鍵：「這時間」出發最划算
[Newtalk新聞] 近期日本飯店出現降價潮，不少民眾取消重訂。林氏璧分析，主因是中國旅客取消年底機票，釋出大量空房導致業者降價求售。他指出，若是近期入住且陸客較多的旅館，降幅最明顯；但若是明年以後的訂房，價格波動則較小。建議民眾重新檢視訂單，有機會省下旅費。 林氏璧表示，這幾天在社群中有看到滿多朋友在討論，重新檢視近期要去日本入住的旅館，發現有些有一定程度的降價，「就很開心的取消重新訂了新價錢」，前提當然是可以免費取消。不過也有朋友反應好像沒什麼降價。對此現象，林氏璧分析這主要取決於兩個關鍵因素。 他進一步說明，首先要看關注的那些旅館客群結構。如果原本有很多中國旅客會入住的話，現在既然到年底前可能至少有54萬張中國到日本的機票取消，釋出了空房，「當然可能房價就會有所變動」。但如果那間旅館原本中國旅客所佔住宿的比例不高，那可能就不太有影響。 而另一個關鍵則在於入住的日期。林氏璧表示，如果是比較接近的日期，因為有大量空房釋出，「當然只好降價求售」。如果是明年以後的日期，業者可能就沒有這麼急著調整價錢。 林氏璧提到，實際用12月1日至2日兩人入住三星級旅館來查價，就以最近新聞一直報的「空新頭殼 ・ 1 天前
林俊憲鹽埕後援會成立 千人到場
記者翁順利∕台南報導 爭取民進黨提名競選台南市長的立委俊憲，二十二日成立南區鹽埕後援…中華日報 ・ 22 小時前
月世界主謀里長被指與市長交好 陳其邁開告陳菁徽
高雄月世界被非法傾倒上百噸的垃圾，成了垃圾山現在主謀抓到了，是高雄岡山碧紅里里長李有財父子檔，橋頭地院裁定收押禁見，民進黨市黨部火速開除黨籍切割，而立委陳菁徽一度在臉書貼出陳其邁合照，指控兩人交好，高市府大動作替陳其邁發聲明將正式提告。TVBS新聞網 ・ 1 天前
黃國昌新北民調僅守住基本盤 盼向他請益
[NOWnews今日新聞]2026年縣市長選舉明年就要登場，國民黨、民眾黨還在討論合作階段，民進黨確定派出立委蘇巧慧出征，角逐新北市長寶座。近日，《CNEWS匯流新聞網》「新北市長選舉」公布最新民調結...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
遭控挺月世界主嫌喊告 陳其邁批陳菁徽：邏輯聽了3條線
高雄月世界地景遭非法濫倒垃圾成「垃圾山」，國民黨立委陳菁徽昨（21日）在臉書貼出高雄市長陳其邁與涉案的里長李有財合照，並指控陳其邁「力挺犯罪」。對此，陳其邁今（22日）強調，陳菁徽透過惡意連結來進行政治抹黑完全是政治歪風，「這種邏輯真的是讓人聽了三條線，聽不懂她在講什麼」，將提告守護清譽。鏡新聞 ・ 1 天前