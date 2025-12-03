陳其邁提大巨蛋構想 邱議瑩：和我的「大巨蛋結合造鎮計畫」一致

邱議瑩表示，陳其邁的大巨蛋構想和她自己「大巨蛋結合造鎮計畫」一致，當選市長後會依此方向來推動。 圖：邱議瑩競選總部/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 高雄市長陳其邁日前於總質詢時表示，對於「大巨蛋」的需求，先以球類型賽事為主，再搭配其他用途，地點則是在捷運站旁邊，有利於大量人潮疏散，且一定要有民間投資。對此，民進黨高雄市長初選候選人邱議瑩表示，陳其邁的構想與自己之前提出的「大巨蛋結合造鎮計畫」一致，若當選市長後，會依此方向推動大巨蛋建設。

邱議瑩表示，大巨蛋的興建和維護成本高，一定要媒合民間資源，以永續經營為方向，自己提出的大巨蛋政策，是參考日本職棒北海道火腿鬥士隊主場「ES CON FIELD HOKKAIDO」，其媒合民間資源，盤點高雄合適區域，透過造鎮計畫創造公共與產業服務，減輕政府財政負擔，以經濟自給自足為目標，也參考廣島鯉魚隊「球迷認養主場」作法，創造球團、球迷、球員、市府、市民的五贏。

廣告 廣告

邱議瑩說，大巨蛋是重大建設，要事前做好各項評估，特別是財政與經濟效益，才是負責任的政策規劃；她自己和陳其邁的想法一致，未來的高雄大巨蛋，會臨近捷運等交通設施、有多元的公共服務，與民間協力，創造經濟正向循環，成為高雄的金雞母。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

初選大造勢後聲勢暴漲 邱議瑩網路聲量躍居全國前10

專論》一直喊「垃圾立委」，立委管垃圾？