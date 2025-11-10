政治中心／綜合報導

高雄立委邱議瑩昨（8）日在社群分享參與高雄「2025 TAKAO豐潮」原住民族聯合豐年節的影片。只見她隨音樂熱情起舞，隔壁牽著的陳其邁市長動作卻略顯拘謹，形成「一冷一熱」的強烈對比，吸引大批網友觀看。

用最熱情的舞步，和陳其邁市長展現高雄多元文化的驕傲，邱議瑩在影片幽默寫道：「在TAKAO豐潮，旁邊來了個不嗨的同學……」。影片上線不到一天，就吸引近三十萬次觀看，留言區笑翻、互動相當熱烈。

陳其邁攜邱議瑩穿阿美族傳統服飾 千人圍舞展高雄多元特色

影片還引來立委黃捷和吳沛憶幽默回覆。（圖／翻攝自邱議瑩臉書）





影片還引來立委黃捷留言：「邁：I人想回家」，立委吳沛憶則幽默回覆：「留友看，邁邁在豐年祭摩羯了。」高雄市觀光局長高閔琳也笑說：「議瑩姐好美」。網友們更紛紛留言：「邁邁的淡定嗨」、「邁邁好卡」、「邁邁想回家但邁邁不說」，還有人讚嘆：「議瑩姊姊穿族服好美！超級適合的！」、「好希望委員接棒市長」。









邱議瑩和陳其邁市長，一起和原住民熱情跳千人圍舞，展現高雄多元文化的驕傲。（圖／民視新聞）





邱議瑩當天特別穿上好友親手縫製的紅色排灣族服飾，連現場族人都驚呼：「這種紅色好久沒看到了！」展現她對原民文化的尊重與用心。陳其邁市長也換上傳統服裝，與邱議瑩攜手加入圍舞行列，現場氣氛熱烈又溫馨。

