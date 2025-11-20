陳其邁支持政院財劃法確保高雄三大財源不減

▲政院今公布財劃法修正草案，市長陳其邁表示，他支持政院版財劃法，此版本更符合市民期待，他呼籲高雄各黨立委堅定支持對高雄更有利的版本。（圖／高市府提供ˋ）

[NOWnews今日新聞] 行政院今公布財劃法修正草案，高雄市長陳其邁表示，他支持政院版財劃法，此版本更符合市民期待，對高雄市民更公平、更有利，呼籲高雄各黨立法委員堅定支持對高雄更有利的版本，才有經費推動市政重大建設。也希望，第三次修法至少給他一個說明機會，同時，陳其邁也駁斥「賴清德、卓榮泰藉國民黨的刀砍陳其邁」這種說法，認為這是顛倒黑白的做法是謠言。

政院版財劃法爭議問題，陳其邁表示，國民黨在前兩次修法之中，北市增加450億、高雄增加250億，足足少台北200億，高雄是全台22縣市增加最少、也是六都最後一名，有錢縣市愈有錢、沒錢縣市的財政負擔更加嚴重；土地面積、汙染、工業人口等產業等外部成本對高雄有利因素被拿掉，逆向的財政重新分配結果對高雄不公平。

同時，高雄市政府表示，行政院財劃法版本保障3大財源（統籌、一般性及計畫型補助）不減少，對比上週立法院三讀版本，增加人口結構指標、農林漁牧指標及產業外部性污染指標，分配指標更公平，不僅考量22縣市區域特性，也考慮高雄市長期重工業角色所承擔之外部成本，兼顧高雄利益。

高市府指出，行政院版本合理分配22縣市財源，包括增加「產業外部成本」指標12%：以「工業人口」指標衡量地方對產業發展之貢獻及犧牲(外部性)，受中高污染事業影響者，該直轄市及縣市之工廠從業人口數以1.2倍計算，這項指標已經把高雄長期承擔重工業汙染的外部成本納入考量。立法院倉促修法版本並無本項指標。

其次是，增加「農林漁牧產值」指標6%：兼顧國土計畫及糧食安全，保障農林漁牧業發展。立法院倉促修法版本則無本項指標。及提高「土地面積」權重：行政院本次版本為18%，優於立法院倉促修法版本的10%，反映各縣市治理區域大小不同，並依土地使用分區調整(如農牧用地、國土保安及生態保護用地等)，合理反映區域治理需求。另外就是納入「人口結構」指標：行政院草案將人口結構，如年齡、工業及農林漁牧人口納入考量，更為公平。

此外，行政院版保障中央分配地方3項財源（統籌、一般性及計畫型補助）不低於114年水準。中央挹注地方3項財源，功能各有不同，且國家財源固定，應合理劃分，且3項財源合計數應保障不低於114年水準，維持穩定財源，以利未來建設規劃。

高市府重申，維持計畫型補助款水準，地方建設才不會中斷。行政院版財劃法，是讓「中央有能力協助地方、地方有充足自主財源、人民有均等生活品質」，城市推動重大建設興建期，都需要中央計畫型補助挹注，過去雙北興建發展期，中央都充分給予補助款協助，現在高雄正要進入重大建設興建需求期，114年計畫型補助成長至498億元，需要行政院版財劃法，保障未來計畫型補助不中斷。高雄市正值產業轉型與重大建設的興建階段，需要中央與地方攜手合作，巿府再次呼籲高雄的立法委員，不分黨派共同支持對高雄有利版本。

