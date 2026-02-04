陳其邁放重話！美濃大峽谷違法回填將扣押財產 高雄土方處理無虞

高雄市長陳其邁今（4）日針對營建土石方去化議題表示，南星計畫區具備充足容量作為土方最終去處，市府已建立明確處理機制與價格，並強調將依法嚴格執行，對於美濃大峽谷非法回填案件，若違法者拒不處理，市府將強制執行並扣押財產，不會讓違法者消極擺爛。

高雄市長陳其邁。（資料圖／高雄市府）

陳其邁指出，南星計畫區目前可容納的營建土石方量充足，市府在原有A到B再到C的處理機制外，已增訂「A直送C」機制，讓營建工地等產源端可直接將土方送至最終處理場。他說明相關費用包含前端自行分類、自主管理及南星計畫填海費用，每立方公尺合計約380元，價格透明穩定，不存在市場報價失序問題。

陳其邁強調，高雄市在營建土方最終處理上沒有問題，其他縣市可能會有去化困難，但高雄沒有這個問題。針對外界關切是否對報價混亂業者祭出裁罰，他表示高雄已透過制度與價格機制解決市場亂象，重點在於落實合法去化管道，避免土方非法棄置或回填，市府會持續加強管理與稽查。

美濃大峽谷非法回填案。（圖／柯志恩臉書）

針對美濃大峽谷非法回填案件已遭起訴，因涉及證據保存暫時無法回填，陳其邁說明依《廢棄物清理法》規定，地主或行為人均有責任將土石方清除至合法、適當地點，市府將限期要求改善。他態度強硬表示，若未依規定處理，將依法強制執行並扣押其財產進行處分，高雄市不會讓違法者消極擺爛，市府一定會強制執行、扣押財產，不可能讓他擺爛，以確保環境安全與國土保育。

