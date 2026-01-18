陳其邁最後一次…發元宵「超人力霸王」提燈、紅包藏洋蔥！這天領到手

記者簡榮良／高雄報導

選擇背後藏滿洋蔥！高雄燈會「2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」由今年邁入第60週年、橫跨老中青三代的日本知名IP「超人力霸王」降臨高雄。消息曝光後，市民紛紛敲碗何時能拿到元宵提燈？市長陳其邁表示，目前規劃是在過年春節後，開學直接連同一元紅包發給小朋友，讓阿公、阿嬤們輕鬆一點，不用再排隊來領。

選擇知名IP「超人力霸王」作為燈會主題，背後原因藏洋蔥。（圖／翻攝畫面）

市長陳其邁指出，會選擇「超人力霸王」作為主題，是因為去年光復鄉堰塞湖事件，鏟子超人從四面八方聚集，「超人其實不必披披風，也不用飛天遁地，只要說當有困難挫折的時候能夠挺身而出，捍衛家園，這個就是我們的超人」，藏了滿滿洋蔥。

今年適逢「超人力霸王」推出60週年，與日方洽談時，對方也了解到台灣為什麼要選擇這個IP，打從心裡非常感動，雙方一拍即合開始進行各項活動規劃，而這也是陳其邁任內最後一次發提燈。

今年適逢「超人力霸王」推出60週年，與日方洽談時，對方也了解到台灣為什麼要選擇這個IP，打從心裡非常感動。（圖／翻攝畫面）

至於小提燈和一元紅包何時發放？陳其邁說，一元紅包還是延續去年的做法，預計下週直接在學校發放給小朋友，主題也是超人力霸王。小提燈的部分，原則上會選擇在2月開學後，也是直接在學校發放，讓阿公、阿嬤輕鬆一點，不用再排隊來領；一般市民則會配合冬日遊樂園的活動發放，活動時間為2月7日至3月1日，在愛河灣及高雄港16-18號碼頭盛大登場。

一般市民配合冬日遊樂園的活動發放小提燈。（圖／翻攝畫面）

