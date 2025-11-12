陳其邁未現身防颱會議？ 白喬茵批暖男假形象說謊成性

議員白喬茵痛批，陳其邁市府屢屢將議會當塑膠，挾著暖男假形象說謊成性！（取自白喬茵臉書）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員白喬茵十二日痛批，審查預算是議員的核心職責，陳其邁市府卻屢屢將議會當塑膠，挾著暖男假形象說謊成性！

白喬茵認為，陳其邁市府網軍很多沒錯，也很會帶風向霸凌議員，但預算的編列與討論是照顧民生、分配資源的重要議案，不該被用政治手段便宜解決。市長坐鎮防災應變中心的目的是防範颱風侵害市民的生命財產，不是被拿來當說謊道具用的。

白喬茵強調，沒有人擔得起防颱的失誤，但你陳市長消失的時候，真的不是去主持防颱會議，不說謊，很難嗎？而且國民黨團不讓市府交付預算並不是因為陳其邁鬧消失，而是因為明年度歲入歲出創新高，但整本預算卻編得荒腔走板，所以強力阻擋議長敲錘交付審查。

廣告 廣告

白喬茵還原在議場發生的事，她指出，市政府將明年度總預算交付審查，每一筆預算皆對應陳其邁未來一年的政策方向，需要被嚴肅檢視與看待。然而，立法院修財劃法幫高雄增加了二百五十八億的統籌分配款，行政院卻使出政治報復手段，違法縮減高雄共四百卅二億的一般性補助、計畫型補助，以及黃線捷運補助款。

她批評，一來一回，中央等於超砍高雄一百七十四億，陳其邁市長卻漠視市民權益、完全不敢向中央抗議。

白喬茵說，新聞局媒體宣傳、觀光局活動預算都創新高，看得出來陳其邁最後一年依然只在乎表面功夫，對社會真正需要的政策欠缺同理心。

白喬茵提到，但就在國民黨議員輪流發言，要求市府提出一份更貼近民意需求的預算時，議長康裕成敲槌休息五分鐘，這時陳其邁市長就一個人一聲不響跑出去，再也沒有回來了。

白喬茵再指出，陳其邁被拍到十一點卅五分離開議事廳躲進休息室，直到十三點卅二分才離開議會，也就是，他人根本沒去甚麼防災會議，而是在議會小房間裡展開兩個小時的大休息，懶得面對議員的眾多質疑。