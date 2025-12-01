陳其邁歡迎濱崎步 蔣萬安被虧「怎麼又輸給高雄」

〔記者林南谷／台北報導〕中國不滿日本首相高市早苗提出「台灣有事論」，近期對日本展開大規模抵制，日本天后濱崎步上個月29日在上海舉辦演唱會，竟在前一天被無預警取消，但濱崎步對著上萬空位仍完整唱完全場。

台北市議員簡舒培昨在市政總質詢表示，高雄市長陳其邁喊話歡迎濱崎步到高雄，台北市長蔣萬安是否也該有所表示？在中國得不到的溫暖，台北市會給？對此，蔣點頭並秒答，「絕對的」，謝謝濱崎步上次選擇台北開演唱會，歡迎再次造訪，也歡迎日本歌手、團體來台北開唱。

昔有「綠營小辣椒」封號、曾主持年代MUCH台《真情台灣》的民進黨前立委謝欣霓，隨即在臉書發文暗虧獎萬安：「自詡為蔣家的後代，更應該邀請濱崎步來台北演唱呀！怎麼又輸給高雄的邁邁了。」

