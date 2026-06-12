陳其邁滿意度高達76.2%！高雄市政支持盤穩固 賴瑞隆承接綠營優勢領先柯志恩

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高雄市長陳其邁施政滿意度成為高雄市長選情最大底氣。

最新高雄市長選情評估民調顯示，對於陳其邁上任以來的整體表現，高雄市民有高達76.2%表示滿意，其中47.5%非常滿意、28.7%還算滿意；不滿意者僅15.4%，包括8.7%不太滿意、6.7%非常不滿意。這組數字顯示，陳其邁在高雄的市政支持基礎仍然相當穩固，也成為民進黨延續高雄執政優勢的重要關鍵。

這份民調於115年6月9日至10日進行，有效樣本1,094人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.96個百分點。調查對象為戶籍於高雄市、年滿20歲的一般民眾，調查方法採中華電信市內電話號碼簿抽樣，再尾數兩位數隨機撥出，並依內政部最新人口資料針對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行加權。

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民調也顯示，若高雄市長選戰由民進黨賴瑞隆對上國民黨柯志恩，賴瑞隆目前以46.2%支持度領先柯志恩的28.4%，差距達17.8個百分點；另有25.4%受訪者無法選出任一人。至於當選看好度，賴瑞隆更以53.6%大幅領先柯志恩25.3%，兩人差距達28.3個百分點。

換句話說，高雄選情目前不只是民進黨候選人支持度領先，更重要的是市民對高雄現任市政團隊的評價仍然偏高。陳其邁76.2%的施政滿意度，代表高雄市民對過去幾年市政路線有相當程度肯定，這也讓賴瑞隆在接棒戰中，具備明顯的執政延續優勢。

從候選人個人評價來看，賴瑞隆欣賞度為44.8%，不欣賞為26.1%；柯志恩欣賞度為35.2%，不欣賞為38.6%。若比較兩人立委表現滿意度，賴瑞隆滿意度48.0%、不滿意20.9%；柯志恩滿意度32.4%、不滿意36.3%。這些數字顯示，賴瑞隆在高雄選民心中的正面評價與職務表現，均高於柯志恩。

值得注意的是，陳其邁滿意度不只在民進黨支持者中高度穩固，在整體市民中也呈現明顯優勢。政黨傾向方面，高雄市民自認較接近民進黨者為45.7%，國民黨為15.5%，台灣民眾黨為7.9%，不偏任何黨者13.8%。這也顯示，高雄目前仍是民進黨基本盤相對穩定的城市。

高雄曾經歷2018年韓國瑜旋風，也經歷一年多後市民發動罷免的政治震盪。這份民調中，當被問到是否擔心自己選錯人當市長時，有60.6%受訪者表示不擔心，29.1%表示擔心。這代表高雄選民對市長人選的判斷已經更趨穩定，也反映陳其邁任內累積的市政信任感，正在轉化為綠營接棒的政治資產。

整體來看，這份民調釋放出三個訊號：

第一，陳其邁市政滿意度高達76.2%，是高雄選情最重要的基礎盤。

第二，賴瑞隆在支持度、看好度、欣賞度與立委表現滿意度上，均領先柯志恩。

第三，柯志恩雖然具備知名度，但目前尚未突破國民黨在高雄的基本盤限制，也尚未形成足以撼動綠營優勢的翻盤氣勢。

距離年底選戰仍有變數，但從這份民調來看，高雄市民對陳其邁市政表現給予高度肯定，民進黨在高雄的執政延續牌仍然強勢，賴瑞隆目前站在明顯領先位置；柯志恩若要逆轉，恐怕不只要拉高個人支持度，更必須先說服高雄市民，為什麼要改變一條多數人仍然滿意的市政路線。

（圖片來源：三立新聞網、新台灣國策智庫官網）

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