陳其邁為台灣鯛檢驗烏龍道歉 張嘉郡：支持雲林漁民提國賠 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

高雄市政府衛生局11月26日爆出全聯販售的「台灣鯛魚排」驗出動物用藥，未料竟是大烏龍，竟因衛生局研究助理擅自更改電腦設定造成檢驗結果誤判，引發爭議。對此，高雄市長陳其邁今（5）日公開致歉，但國民黨立委張嘉郡痛斥「非常不可原諒」，強調這起食安錯誤不僅重傷雲林漁民生計，造成消費者恐慌，更重創政府公信力，不是一句抱歉就能帶過，並呼籲高雄市府負起完整責任、公布調查結果，甚至她支持漁民提起國賠。

高雄衛生局日前抽驗全聯所販售的「台灣鯛魚排」，原稱疑檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin），但事後被發現是烏龍，因內部研究助理更改設定條件，導致最終檢驗計算結果為不合格。

陳其邁表示，首先要對全聯及雲林養殖業者，因衛生局檢驗錯誤來道歉，「真的是非常不好意思」；事件起因於一位操作的同仁在違反標準作業程序，很罕見地去更改電腦後台的相關參數設定，而將數值放大10倍，這種疏失錯誤是非常不應該犯的錯誤。他強調，高市府已立刻移送檢調單位，希望藉由司法的調查，來釐清到底該錯誤是故意還是疏失，釐清整起事件真相。

第二，陳其邁說，他也要嚴厲要求衛生局必須追究相關人員的責任，也應該把藥物的相關檢驗平台，重新校正標準化再進行其他藥品的檢驗，來維持整個藥品檢驗相關最嚴格的標準作業程序。

第三，陳其邁強調，高雄衛生局也應立刻與養殖戶、全聯聯繫，負起所有賠償的責任。他還是要再次表達誠摯歉意，也希望衛生局未來在執行相關檢驗工作時，務必要落實相關標準作業程序，尤其當樣本有疑慮的時候，更應該再重複或做整體系統的檢驗。

陳其邁透露，今天食藥署也會陪同衛生局做儀器標準化等相關校正工作，也希望衛生局能記取這次教訓，落實檢驗標準跟資訊透明，「對於這次的事件，我還是再一次表達歉意」。他強調，其他如果在技術上有什麼問題的話，昨天警方也找到該同仁，「現在案件都在偵辦中，我們尊重檢調的調查」。

針對高雄市政府的台灣鯛檢驗疏失，張嘉郡表示，高雄市府這次的檢驗失誤，非常不可原諒的，竟是電腦設定遭更改的人為疏失，這是非常嚴重的錯誤。她批，「食安大烏龍」不只是重傷雲林養殖漁民的名譽與生計，也造成消費者的恐慌，更是對政府公權力的一記「三傷」重拳，這不是一句「抱歉」就能輕輕帶過。

張嘉郡強調，她希望高雄市政府能負起完整責任，查明真相並公佈調查結果，以昭公信。她也全力支持漁民採取法律行動，提出國賠求償。

照片來源：張嘉郡辦公室提供

