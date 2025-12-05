陳其邁為毒鯛魚烏龍案道歉 藍委要求全面賠償損失

國民黨立委許宇甄。 圖：黃建豪 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，卻發現人為疏失造成的烏龍事件後，衛生局昨召開記者會，由局長率眾道歉後，高雄市長陳其邁今（5日）也出面致歉。國民黨立委許宇甄則要求，這種食安核彈等級的傷害，絕對不是一句輕描淡寫的道歉能交代的，高雄市政府必須負起全部責任，全額賠償漁民、合作社與業者的損失，並提出實質補償與完整善後計畫。

陳其邁今出面受訪稱，首先要對全聯跟雲林養殖業者因為衛生局檢驗錯誤道歉，真的是非常不好意思，事件起因於一位操作同仁在違反標準作業程序，罕見地更改後台相關參數設定，將數值放大10倍，這種疏失錯誤是非常地不應該，所以也立刻移送檢調單位，藉由司法的調查來釐清到底錯誤是故意或者疏失，來釐清事件真相。

許宇甄則批評，陳其邁領導的高雄市政府這次荒腔走板的「毒台灣鯛烏龍事件」，不只是一次行政疏失，而是徹頭徹尾的重大行政傷害。高雄市政府錯誤的檢驗報告，導致雲林縣口湖鄉台灣鯛背上莫須有的「毒魚」污名，漁民、合作社、業者長期累積的商譽與市場信任在短短幾天內被摧毀殆盡，台灣鯛被迫下架、訂單驟減、品牌形象受到重創，他們的損失難以估計。

許宇甄指出，雲林縣口湖鄉台灣鯛合作社早已依照規定完成第三方檢驗，各項數據皆合格，但高雄市政府不但未予以尊重，還在沒有完整掌握事證的情況下再次錯誤打擊合作社，逼迫整個產業背負莫須有的「毒魚」標籤。直到事發一週後，高市府才姍姍來遲地完成調查，證實錯誤根本就出在自己身上。如此延誤補救、混淆視聽的行政行為，堪稱對地方產業的「二度傷害」。

許宇甄痛斥，陳其邁身為醫師，理應最清楚檢驗數據的嚴謹性有多重要，檢驗錯一個數字可能毀掉一個產業、錯一個程序可能讓整個供應鏈蒙受恥辱。高雄市政府在第一時間沒有選擇最基本的程序「複驗」釐清真相，反而用意識形態治理作法對雲林縣進行攻擊，態度極其可惡。

許宇甄嚴厲批評，這起事件徹底暴露陳其邁的行政團隊在食品安全、檢驗程序與危機處理上的全面失能。陳其邁團隊急於甩鍋、疏於查證、欠缺專業、錯誤判斷，整個決策過程呈現的不是穩健治理，而是慌亂與無能。

許宇甄要求，高雄市政府引發的台灣鯛食安風暴，已不是單純的公務瑕疵，而是實實在在造成市場崩盤、損害國家農漁品牌的重大錯誤。高雄市政府不能只以「誤會」、「疏忽」、「道歉」搪塞過去，而應立即啟動以下三項負責行動。第一，全額賠償漁民、合作社與業者的損失。 第二，公開檢驗過程與責任歸屬，懲處失職官員。 第三，建立跨縣市食品檢驗的標準化程序，避免政治操作干預專業判讀。

