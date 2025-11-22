陳其邁為這事告陳菁徽 他：暴露自己心虛

▲國民黨發言人鄧凱勛說，要解決提出問題的人，是不是因為垃圾太臭了，才突然嫌人家靠太近？（圖／國民黨文傳會提供）

[NOWnews今日新聞] 高雄月世界地景遭濫倒垃圾成「垃圾山」，國民黨立委陳菁徽指控，高雄市長陳其邁「力挺」涉案里長李有財，並貼出陳、李合照，遭高市府提告。對此，前國民黨發言人鄧凱勛今（22）日直言，「民進黨跟垃圾一起待久了，是不是就聞不到臭味了？」要解決提出問題的人，是不是因為垃圾太臭了，才突然嫌人家靠太近？

鄧凱勛今天在臉書發文表示，民進黨跟垃圾一起待久了，是不是就聞不到臭味了？全台灣都聞到臭味了，結果陳其邁現在才跳出來切割？

鄧凱勛直指，高雄多起垃圾山被偷倒成災，涉案者李有財被爆出與民進黨立委、地方派系互相站台，引發外界質疑。陳菁徽提出「陳其邁與民進黨立委多次力挺涉案男子」的問題後，高雄市政府立刻反擊「照片是合成的，市長完全不認識他！我們要提告！」

鄧凱勛質疑，「從2021年至今，你這三年半都在幫忙垃圾保溫嗎？」高雄市長被假冒站台、被合成照片、被盜用肖像，那為什麼三年半至今市府一句話沒說？不澄清？也不提告盜圖的人？這近四年的時間，高市府不澄清盜圖，而陳菁徽又怎麼會知道你的照片是合成？

鄧凱勛痛批，現在垃圾臭到爆表，你才急著跑出來告陳菁徽，要解決提出問題的人？是不是因為垃圾太臭了，才突然嫌人家靠太近？還是你們這幾年都待在垃圾堆裡，早就聞不到味道？

鄧凱勛直言，支持陳菁徽繼續為高雄清理垃圾，那些想用訴訟噤聲的人，只會暴露自己心虛。因為大家都看得很清楚，民進黨才是真正的垃圾回收站。

