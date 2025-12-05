陳其邁為鯛魚排檢驗烏龍致歉 全聯回應了

高雄市長陳其邁今天為台灣鯛魚排檢驗烏龍向全聯和雲林養殖業者致歉。(記者葛祐豪攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕高雄市長陳其邁今天為台灣鯛魚排檢驗烏龍向全聯和雲林養殖業者致歉，全聯表示，誠摯感謝高雄市市長陳其邁展現了高度的行政效率與責任感，在第一時間積極釐清事實、還原真相。

全聯集團身為本土企業，深知每一項產品承載著農民的心血與消費者的信任，始終將食品安全視為最重要的承諾，未來，全聯將持續與中央及地方政府密切合作，全面落實更加嚴格的食安管理，確保商品安全無虞，讓消費者安心選購、放心食用。

陳其邁今天上午受訪時表示，因為衛生局檢驗錯誤，他要向全聯、雲林養殖業者致歉，非常不好意思，這種疏失錯誤非常不應該，市府已立刻移送檢調單位，藉由司法調查，釐清這個錯誤到底是故意或疏失，找出事件真相。

他也請衛生局立即與全聯、養殖戶聯繫，將負起所有賠償責任，同時要求衛生局記取教訓，應該把藥物檢驗平台標準化並重新校正，落實檢驗標準化與資訊透明。

