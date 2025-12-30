陳其邁獻聲「交棒說」牽動高市長初選 綠營4強各自解讀

民進黨高雄市長初選進入最後關鍵時刻，高雄市長陳其邁罕見在催票影片中獻聲力挺邱議瑩，直言「恨不得現在就把棒子交給她」。（邱議瑩辦公室提供）

高雄市長陳其邁6月30日在麗星郵輪「領航星號」首航典禮上，當著立委邱議瑩面前表示「恨不得現在棒子就交給她，我就可以雲遊四海」，此話一出引發熱議。（摘自陳其邁臉書）

民進黨高雄市長初選進入倒數關鍵時刻，初選參選人邱議瑩今（30）日釋出高雄市長陳其邁「獻聲」力挺她的影片，直言「恨不得現在就把棒子交給她」，外界關注是否形同「指定接班」？對此，邱議瑩強調，「接棒陳其邁不是容易的事情，但我準備好了」。對手則認為，陳其邁是公共財，也曾力薦各個候選人。

據了解，陳其邁是在6月30日麗星郵輪「領航星號」首航典禮上，當著邱議瑩面前說「恨不得現在棒子就交給她，我就可以雲遊四海」，當時引發爭議，高市府隔日緊急滅火，強調各參選人代表都在場，沒有指涉特定人選。未料，這段話被剪輯成挺邱影片並在昨天釋出，在初選關鍵時刻持續發酵。

立委邱議瑩今（30）日在媒體茶敘回應，自己跟陳其邁的交情，相信大家都很清楚，強調「接棒陳其邁不是容易的事情，但邱議瑩準備好了」。（柯宗緯攝）

面對外界質疑是否代表陳其邁唯一支持？邱議瑩笑稱，與陳其邁交情良好，在市政溝通協調上有默契是眾所皆知。她表示，「其邁市長的支持對我當然是助力，但我也要非常努力才能贏得市民支持」。

許智傑強調，他與陳其邁是老同學，日前在三井Lalaport上粱典禮時，陳其邁公開稱讚他「比市長還像市長」，未來高雄要蛻變成AI首都，「我就是最能銜接市政的傑出選擇」。他稱民調穩定上升，無論掃市場或站路口，都感受到民眾滿滿支持。

賴瑞隆則回應，陳其邁市長是公共財，對各候選人都有推薦讚賞，在初選民調前夕的最後階段，大家都有自己的衝刺節奏，他也會把握時間，以陸戰接觸最多的選民，透過站路口、掃市場、車隊掃街等陸戰方式，勤走基層爭取市民認同，「讓高雄繼續進步發展是我們努力的目標」。

林岱樺陣營則未回應陳其邁「獻聲」挺邱，但林岱樺上周在鳳山造勢直說，「同黨不同命，有人出世就好命」，她是用命在打拚，市長初選就像是馬拉松比賽，別人可以有啦啦隊，有派系大咖站台，唯獨她要受到檢調的糟蹋，但會勇敢迎戰、證明清白。

