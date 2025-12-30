陳其邁獻聲「恨不得現在就交棒給她」 邱議瑩：準備好了

立委邱議瑩今（30）日在媒體茶敘回應，自己跟陳其邁的交情，相信大家都很清楚，強調「接棒陳其邁不是容易的事情，但邱議瑩準備好了」。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長初選進入最後關鍵時刻，高雄市長陳其邁罕見在催票影片中獻聲力挺邱議瑩，直言「恨不得現在就把棒子交給她」。對此，邱議瑩今（30）日在媒體茶敘回應，自己跟陳其邁的交情，相信大家都很清楚，強調「接棒陳其邁不是容易的事情，但邱議瑩準備好了」。

邱議瑩今日一口氣推出三支催票影片，分別由前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁與邱議瑩本人獻聲，呼籲高雄市民在明年1月12日至17日晚間顧電話民調，回答唯一支持邱議瑩，讓高雄繼續贏。

在催票影片中，陳其邁誇讚「邱議瑩委員，我認識她超過2、30年，她看事情的方法，她的高度，她的視野是截然不同的，恨不得現在就把棒子交給她。」這段話被視為陳其邁對邱議瑩最直接的肯定與支持。

前行政院長蘇貞昌也在影片中力挺，強調「市長選舉要選一個能選得贏的人、做得好的人，電話民調支持邱議瑩，把邱議瑩顧好」。

面對媒體問及是否代表陳其邁唯一支持邱議瑩？邱議瑩笑說，她跟陳其邁的交情良好，彼此在很多市政問題溝通協調有默契，這點外界都知道。她強調，不管怎樣自己還是要非常努力，「其邁市長的支持與否對我當然是助力，但我也要非常努力才能贏得市民支持」。

邱議瑩感謝陳其邁市長與蘇貞昌前院長的鼓勵，表示自己會更加加油、更加努力，希望贏得最後勝利。她坦言，陳其邁把高雄變成新創、科技的高雄，接棒陳其邁不是容易的事情，但邱議瑩準備好了。

在政策規劃上，邱議瑩今日發表政策白皮書，提出「新生兒希望帳戶」為每位新生兒存入3萬元，作為18歲時的第一桶金。她也提出敬老卡點數增加至1000點，可折抵交通、健康中心、藝文場館甚至醫療費用，讓長者獲得更多溫暖照顧。

針對經濟發展，邱議瑩規劃新創10萬個工作機會，她以台積電為例，五個廠區加上上下游產業鏈就能增加6萬個工作機會，加上其他科技廠進駐、捷運系統、科技廊帶、南星機場等建設，目標創造10萬個職缺並非空談。

談到初選後的團結問題，邱議瑩強調，「我們本來就是高雄隊，初選競爭只是一時，重點是未來大選。民進黨要選出最強母雞、最強高雄隊長，初選後要團結一致對外作戰，「我是最強母雞，能帶領大家打贏選戰，不只市長要贏，議會也要過半。

邱議瑩自詡是「最有意志力、最堅定、最堅強、最有執行力的候選人」，強調不管在網路上遭受多少抹黑醜化，始終堅定支持自己的信念價值。她回憶起2018年陳其邁競選時，自己臉書遭超過132萬則留言攻擊，國安單位調查認為是境外網軍，但她義無反顧，只要面對高雄的事情，一定挺身而出絕不退縮。

