陳其邁盛讚「比市長更像市長」 許智傑一手促成三井LaLaport落腳鳳山

許智傑(左二)見證「三井 Shopping Park LaLaport 高雄」上梁儀式。 圖：許智傑競選總部/提供

[Newtalk新聞] 高雄市鳳山區眾所矚目的商業地標「三井Shopping Park LaLaport高雄」，今(19)日舉行上梁儀式，市長陳其邁親自出席，與台灣三井不動產董事長久一康洋及多位貴賓共同見證鳳山重大商業投資案的階段性成果，並感謝企業看好高雄，投資高雄，也期望打造一座南台灣購物娛樂新地標。陳其邁致詞時特別感謝立委許智傑，直指他是促成三井投資鳳山的「關鍵推手」，更感性表示許智傑對地方建設的奔走「比市長更像市長」。這番話不僅肯定許智傑在鳳山三井Lalalport這案「從無到有」的領導力，更引發外界對其未來角逐高雄市長、延續「高雄建設不中斷」的高度關注。

廣告 廣告

三井LaLaport所在的衛武營旁的國泰重劃區台糖土地，過去長期面臨開發瓶頸。許智傑委員在多年前便洞察到，鳳山身為高雄人口最多的行政區，極需一座具備國際水準的商業中心來帶動區域轉型。由於該地塊涉及多方權屬，開發程序極其複雜。

許智傑感性回憶提到，這塊土地其實已經在法院訴訟10餘年，等於將鳳山最精華的地段荒廢10年之久，後來他多次在中央召開協調會，並提出用仲裁的方式來做調停，後續聽聞三井集團正在南台灣尋覓適合進駐大型商場的適合空間，於是他以鳳山「人口紅利」與「衛武營藝術特區」的雙重優勢，代表鳳山向三井集團毛遂自薦後，再加上陳其邁市府行政團隊協力幫助，才能夠有明年即將開幕的鳳山三井Lalalport，他也特別感謝三井集團認同鳳山、願意投資鳳山，預計未來創造超過2,000個就業機會，帶動周邊文創與觀光產業。

陳其邁所稱的「比市長更像市長」，折射出許智傑在處理地方發展時，已具備跨越區域立委、進入城市治理層級的宏觀思維。許智傑提到，三井Lalalport旁邊就是衛武營文化藝術中心，更有47公頃的綠地，未來這裡以後將成為商業、藝文、休憩的多功能場域。「三井LaLaport上梁，象徵鳳山的起飛。我對高雄的願景，是讓每一個行政區都能找到自己的產業靈魂。在中央我爭取經費，在地方我協調進度，未來的鳳山將是高雄的新都心，而我已經準備好將這樣的成功模式，擴散到整座城市。」許智傑表示。

鳳山建城237年，人口高達35萬以上，是高雄最大的行政區，但一直缺乏大型百貨公司，這次LaLaport進駐，實現鳳山市民多年期待，意義重大，將滿足市民多元生活需求，成為社區重要據點。LaLaport高雄規劃樓高7層、地下2層，總樓地板面積約6萬2千坪，以「URBAN GREEN NEST(城市綠色巢穴)」為設計概念，預計引進270個日系與國內外品牌，並設有沉浸式藝術展區ARTE MUSEUM及高雄在地餐飲品牌漢來美食。基地緊鄰捷運橘線鳳山西站與未來黃線Y18站，具雙捷運優勢，將串聯衛武營藝文特區，形成鳳山觀光休閒核心，打造優質一站式購物娛樂新地標。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

睽違8年栃木縣知事再訪高 拜會陳其邁共同行銷兩市優質物產

12/21鳳山辦首場大型造勢 許智傑盼創下人數新紀錄

許智傑(右一)與台灣三井不動產董事長久一康洋(右二)。 圖：許智傑競選總部/提供

許智傑致詞提到代表鳳山向三井集團毛遂自薦，加上陳其邁市府團隊協助，才有的鳳山三井Lalalport。 圖：許智傑競選總部/提供