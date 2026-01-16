即時中心／顏一軒報導

內政部警政署今（16）日發布警職重要人事異動，台北市警察局長李西河因屆齡退休，高雄市警察局長林炎田確定將於1月20日北上接任台北市警察局長，遺缺由警政署航警局長趙瑞華陞任。對此，高市府回應，警政人事是一條鞭，尊重中央派任人選，希望新任警察局長能繼續顧好高雄治安。





陳其邁日前受訪時表示，林炎田在高雄的表現非常稱職，尤其一些重大犯罪或治安事件，都能很快而且果斷地偵破或打擊犯罪，維護市民財產的安全，這一點他表示高度肯定。

他不諱言，警政一條鞭，人事中央會做最好規劃，但若私底下問他，「我實在是真毋甘」（很不捨），因為林炎田很認真、無夜無日在高雄打拚，讓市民與他相當感動，尤其是政務官24小時在工作，為人民衝鋒陷陣，要給予最大的肯定與祝福。

刑警出身的林炎田，畢業於中央警察大學行政警察學系（第51期），並獲得國立台北大學犯罪學研究所碩士學位，從基層一路累積警務經驗，包含台北市派出所所長、刑事組組長等職，並歷任嘉義市、台中市、桃園市警察局刑警大隊長等要職， 2022年7月就任高雄市警察局長後，主張強化科技警政及精準打擊犯罪策略；而在防詐、掃蕩幫派等項目成績卓越，受到陳其邁器重。





原文出處：快新聞／陳其邁真毋甘！林炎田將接掌北市警局 高市府發聲了

