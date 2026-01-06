陳其邁砸92億強化高雄排水系統 新增滯洪池降低淹水風險

▲市長陳其邁於市政會議中指示水利局持續辦理相關排水改善工程，落實水資源永續治理。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市長陳其邁於今(6)日主持市政會議，首先由水利局進行「114年度及115年度重大水利建設報告 」。報告指出，陳其邁市長任內投入易淹水區域及排水瓶頸改善經費約92億元，迄今已陸續完成多處易淹地區排水改善，並完成楠梓區廣昌等11座滯洪池，增加滯洪量126萬噸， 總滯洪量達513萬噸，有效降低淹水風險 。

水利局指出，115年預計可增加5座滯洪池，從26座增加至31座，總滯洪量可提升至578萬噸，有效降低淹水風險。陳其邁於會中指示，請水利局持續辦理相關排水改善工程，由北高雄至南高雄並拓及沿海地區，全面強化排水系統，打造更安全、更具韌性的高雄。

水利局進一步表示，楠梓、橋頭再生水廠為產業用水韌性關鍵計畫，楠梓廠已於114年開工，橋頭廠預計115年供水3萬噸、116年擴增至3.5萬噸。陳其邁責請水利局務必如期如質完成，落實水資源再生永續治理，另針對河岸景觀及水質改善也請持續推動，打造市民親水空間。

最後，為迎接即將到來的春節假期，陳其邁於會中提醒相關局處，加強改善本市重要入口閘道及聯外道路景觀，並著重植栽修剪品質及道路附屬設施之維護。另外，針對本市各大風景區亦請加強巡檢及清潔維護，同時完成各項治安、交通整備工作。（圖／高市府提供）