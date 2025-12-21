陳其邁站上伸展台力挺青年設計！高雄時尚大賞揭曉 新銳品牌「TZUNUK」勇奪金賞

▲高雄市長陳其邁（右）出席第六屆高雄時尚大賞總決賽，親自頒發金賞獎項予以得獎設計品牌「TZUNUK」，以行動肯定青年設計實力，支持新銳品牌邁向國際。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】時尚點亮南台灣夜空！第六屆「高雄時尚大賞」總決賽昨（20）日晚間於衛武營榕樹廣場盛大登場。8 組入選新銳品牌、共 40 套潛力創作輪番亮相，高雄市政府青年局攜手伊林模特兒經紀公司合作，透過潮模訓練營選拔出的新生代模特登台演繹設計作品。伸展台隨光束流轉鋪展於流線型場域之中，風格橫跨實驗設計、敘事輪廓與材質探索，完整呈現港都時尚創作的高度能量，為觀眾帶來一場融合視覺與創意的潮流之夜。

▲高雄時尚大賞邀請民眾共同感受青年品牌設計魅力與服裝質感，現場參與熱絡，更由市長陳其邁抽出加碼大獎電動輔助自行車。

高雄市長陳其邁特地出席活動，並穿上曾獲高雄時尚大賞肯定，且近年正式落地高雄設立工作室的品牌 INMORIES 所設計之皮衣外套，登台頒發本屆金賞，展現市府對青年設計實力與時尚產業發展的高度重視。頒獎現場並驚喜加碼抽出一台市值 7 萬元的電動輔助自行車，炒熱決賽氣氛；市長亦於現場宣布，明年度高雄時尚大賞金賞獎金將再加碼 10 萬元，也象徵高雄持續支持青年設計師深耕在地、向外拓展。

市長所穿著之皮衣外套，出自 INMORIES SS26《結構縫隙》系列，設計以動靜之間的觀察為核心，將速度流動、建築留白與日常片段轉化為結構語彙，透過布料層疊與面料拼接，在縫隙之間建立秩序與張力，展現克制而富有力量的當代美學。

▲「永續時尚賞」獲獎作品實現永續與時尚的設計核心，獲得日月光投控、日月光社企、日月光環保永續基金會高度肯定，由日月光副總溫俊哲（中）代表頒獎。

決賽現場由高雄市立陽明國中弦樂團以古典樂章及〈獵魔女團〉選曲揭開序幕，中場則邀請潮流創作歌手 KIRE 凱爾登台演出，多首融合嘻哈與 R&B 曲風的代表作品，搭配開放式舞台光影設計，為整場決賽注入強烈節奏，帶動現場氣氛。

▲潮流創作歌手 KIRE 凱爾於高雄時尚大賞決賽現場壓軸演出，結合音樂節奏、燈光效果與時尚舞台，為活動注入跨界潮流氛圍。

本屆賽事祭出歷屆最高總獎金 135 萬元，吸引逾百組海內外新銳設計師報名角逐。最終入選決賽的 8 組品牌中，由「TZUNUK」以作品《舊血，新骨。》奪下金賞殊榮，抱回 35 萬元獎金，並獲得前往東京時裝週觀摩及 TRANOÏ TOKYO展會交流機會，與國際買手及時尚通路接軌，讓高雄青年設計能量直通國際舞台。

▲ 金賞獲獎品牌「TZUNUK」，以自身為都市化原住民為靈感，詮釋傳統服飾與現代服裝的結合。

銀賞與銅賞分別由「OSW」與「THEON」獲得，分別抱回 25 萬元及 15 萬元獎金，兩組作品在材料運用與廓形結構上展現高度完成度。以永續理念為核心的設計亦在賽事中嶄露鋒芒，「A-Oa sis」與「OSW」以循環概念與低碳設計手法，榮獲本屆「永續時尚賞」15 萬元育成獎金，其成果亦深獲日月光集團肯定。

▲ 第六屆高雄時尚大賞評審團由台灣服飾設計師協會理事長竇騰璜（前排右二）、時尚鬼才周裕穎（前排左二）、潮流先鋒NAMESAKE Michael（前排右一），以及在地品牌ERIKA CHUNG設計師ERIKA（前排左一）共組陣容，以專業視角選出具潛力的青年設計新星。圖為市長陳其邁（前排左四）與立委許智傑（前排右四）及青年局長林楷軒（前排右三）與評審團及設計師合影。

今年首度增設的「評審團特別獎」由「Kynetic」獲得，該團隊出身高雄，作品服裝輪廓延伸自戶外機能服裝，強調服裝的靈活變化性，不僅符合高雄市近年推廣的運動休閒產業，也獲評審盛讚「一登台便能感受到專屬高雄的活力與能量」。

本屆評審團由台灣服飾設計師協會理事長竇騰璜、設計師周裕穎、NAMESAKE 創辦成員 Michael，以及在地品牌 ERIKA CHUNG 設計師 ERIKA 組成。評審代表竇騰璜表示，決賽作品整體成熟度高，許多品牌已具備面對市場的實力，從概念發想到成品落地，皆可看見年輕設計師清晰且具辨識度的設計語言。

青年局長林楷軒表示，高雄時尚大賞已成為南臺灣最具代表性的時尚設計競賽平台，除競賽機制外，更重視青年設計師得獎後的發展與產業鏈結。透過競賽與實質資源挹注，協助設計師持續朝市場化與國際化邁進，讓高雄青年設計能量直接接軌國際舞台。

青年局指出，本次活動感謝日月光投控、日月光社企、日月光環保永續基金會、郡都建設、遠雄文教公益基金會、德京有限公司、佐茂股份有限公司、可寧衛集團、大創綠能、一功營造、高輝營造、華友聯集團、燁輝企業股份有限公司、THE AMNIS 然一酒店及台端集團企業股份有限公司等企業投入支持。未來高雄時尚大賞將持續發掘、培育潛力新秀，吸引更多青年設計師立足高雄、放眼世界，打造南台灣時尚新標竿。（圖╱高市府青年局提供）