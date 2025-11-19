陳其邁答詢議員關切 高雄軟硬體升級與城市發展全面啟動

▲高雄躍升A級城市，陳其邁聚焦遷村、觀光經濟與兒少保護。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】今（19）日市政總質詢中，議員肯定高雄近年蛻變與發展，指出城市藝文人口增多、交通便利，已從B級城市升級為A級城市，並關注觀光、經濟與文化發展，期盼高雄成為台灣首屈一指的觀光大城。對此，市長陳其邁表示，市府將配合演唱會經濟，運用藝文場域及港灣特色進行城市行銷，並推動商務旅遊、基礎建設及場域活化，透過會展補助鼓勵各大公會與單位到高雄，將經濟效益帶至各行各業，提升觀光經濟動能。

針對大林蒲遷村進度及高雄港聯外道路建設，陳其邁指出，市府明年一月起正式啟動遷村程序，陸續辦理土地協議價購說明會，三月起受理個案分配與抽籤作業，非住商地區程序預計五月啟動。港外聯絡道路將進行硬體優化，包括改善車道路型及提升重要路口見警率，確保車流順暢與行車安全。中央環評預計明年十月通過，都市計畫變更將優先辦理遷村安置地，確保作業順利銜接。

對基層運動員獎勵及補助議題，陳其邁表示將增加培訓教練員額，並聘用選手擔任教練，由教育局、運發局跨局處盤點資源與研議預算，建立更完善的基層運動支持管道。針對兒童權益保護，市府已推動緊急救援新制與高風險幼兒醫療照護試辦計畫，將與醫療院所合作擴大規模，及早介入防患未然。

在中高齡就業方面，陳其邁認同現有就業環境仍有改善空間，將檢討輔導與獎勵機制，支持65歲以上市民獲得更友善的就業機會。此外，大寮地方建設也同步推進，與春技術學院合作辦理土地捐贈及耐震補強工程，並增設琉球里公園，落實地方生活品質提升。（圖╱高市府提供）