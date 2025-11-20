南部中心／洪順德、陳家彬、蘇晟維 高雄報導

為了讓台語可以繼續的傳承，民間社團在公共政策平台發起聯署，希望能比照客委會及原民會，成立台語復振委員會，而高雄作為台灣最多台語人口的城市，20日在高雄市議會的議場上，高雄市長陳其邁應議員的要求，當場簽署，認同這項主張，要讓高雄成為台語復振的重要基地。

陳其邁簽署支持！ 成立「台語復振委員會」推動台語傳承

高雄市議員張博洋（右）邀請高雄市長陳其邁（左）連署支持台語復振委員會。（圖／翻攝畫面）

在議場拿出連署書，希望高雄市長陳其邁也能加入倡議，成立中央專責機構，議員拿出數據，高雄是全台灣台語人口最多的城市，希望讓高雄可以成為台語復振的重要城市，無黨籍高雄市議員張博洋認為，「如果中央有這個的部門，我們今天在辦學校的時候，我們有中央的預算，我們今天辦相關的活動的時候，我們有台語相關的部會，我們可以來透過補助，來透過一些合作的方式，讓台語的東西不只是在課本裡面，而是可以到我們的生活當中。」

廣告 廣告

陳其邁簽署支持！ 成立「台語復振委員會」推動台語傳承

高雄路竹北嶺國小，是全台第一間台語實驗小學。（圖／民視新聞）

小朋友在課堂中，用台語來學習，為了讓台語從小生根，高雄路竹的北嶺國小，打造出了全台第一間台語實驗學校，用台語學自然、學數學，逐介做伙講台語，營造沉浸式的學習環境，但議員就點出，現在經費多是由市政府來負擔，希望也藉由成立中央級的台語復振委員會，比照客家委員會、及原住民委員會的方式，做為台語文化的專責機構，受到國家級的重視，張博洋指出，「北嶺的教學成果，會影響到全台灣的母語保存，跟全台灣各式的母語教學，我們除了剛剛講到的，中央要有台語專責單位之外，我們其實應該要提供額外的津貼，幫學校留才以及幫學校徵才。」

陳其邁簽署支持！ 成立「台語復振委員會」推動台語傳承

高雄市議員張博洋邀請高雄市長陳其邁連署支持台語復振委員會。（圖／翻攝畫面）

高雄市長陳其邁回應表示，「我是支持說，包括台語在內的各種的母語，都應該能夠獲得尊重，因為沒有語言就沒有文化。」陳其邁大表贊同，更在質詢結束後，親自簽下連署書，用行動表達對母語的支持，希望為台語復振，盡一份心力

原文出處：陳其邁簽署支持！ 成立「台語復振委員會」推動台語傳承

更多民視新聞報導

賴清德聲援高市早苗挺台論！中媒竟稱「媚日戀殖」 陸委會回擊了

肚子好餓！賴清德再推「台日友好」水產晚餐 網笑：太邪惡了

賴清德公開吃壽司掀日網熱議 日人：宛如安倍挺台鳳梨名場面再現

