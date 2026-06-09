陳其邁緊盯豪雨防災整備 高雄端午龍舟賽192隊創紀錄參賽

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▲陳其邁主持市政會關注梅雨鋒面防範，強調料敵從寬、採取嚴格標準，隨時保持最高警戒因應；另針對龍舟活動叮囑活動場域安全與環境維護。

陳其邁市政會議盯防汛水情 端午龍舟賽下週愛河熱鬧登場

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市政府今（9）日召開市政會議，市長陳其邁關注近日梅雨鋒面帶來的不穩定天氣，指示相關局處嚴密掌握降雨、水情、土石流警戒及低窪易淹水地區狀況，並同步整備下週登場的端午龍舟賽事，讓市民安心迎接端午連假。

▲▼今年2026高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽特別邀請奧運羽球雙金得主、運動部長李洋擔任「金牌援軍」，為高雄隊助陣；韓籍人氣啦啦隊員安芝儇也將首度披上戰袍參賽。

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運發局會中報告「2026高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽」，活動將於6月19日至21日在愛河舉行，今年共有192支隊伍、逾4,000名選手參賽，隊伍數與參賽人數皆創歷年新高，總獎金達120萬元。現場除精彩龍舟競賽外，也規劃親子龍舟、運動闖關、紙風車劇團、皮影戲、立蛋及香包DIY等活動，夜間更有飛馬燈與「鰲躍龍翔」燈光秀，打造端午節慶亮點。

▲陳其邁於市政會議頒獎表揚入選114年度「Taiwan Top年度最佳團隊」及獲選115年度「演藝團隊年度獎助專案」之團隊。

陳其邁責請運發局、水利局及環保局於活動前確保水域水質與河面清潔，並請環保局、觀光局加強周邊場域環境維護與行銷宣傳。今年賽事也邀請奧運羽球雙金得主、運動部長李洋擔任「金牌援軍」，韓籍人氣啦啦隊員安芝儇也將首度披上戰袍參賽，增添活動話題。

針對防汛整備，陳其邁表示，高雄秉持「料敵從寬」原則，採取嚴格標準應變；若發布土石流黃色警戒，即啟動撤離措施。依農業部農村發展及水土保持署資訊，高雄共有68條土石流警戒區域，其中2處為大規模崩塌預警區域，山區居民已於昨晚完成預防性撤離，共1,904人。

陳其邁並指示加強水閘門、抽水機、滯洪池監控，易淹水地區側溝清疏及道路積淹水掌握，提醒民眾留意天氣變化，避免前往海邊、溪邊戲水。雨後病媒蚊易孳生，也籲請市民落實「巡、倒、清、刷」，共同維護環境安全。（圖╱高市府新聞局提供）