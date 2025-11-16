陳其邁耍壞？餵食安芝儇到一半「急煞撤回」 調皮畫面曝光

高雄鹹酥雞嘉年華15日熱鬧登場，值得注意的是，高雄市長陳其邁與網紅「最強外掛」安芝儇在台上的一段互動，意外成為全場焦點。原本看似甜蜜的「互餵鹹酥雞」橋段，陳其邁卻突然上演「撤回餵食」神操作，直接把鹹酥雞塞回自己嘴裡，此舉讓現場觀眾瞬間爆笑。

今年高雄鹹酥雞嘉年華一開幕就吸引超過5萬人湧進大遠百追夢廣場，陳其邁15日也在臉書分享活動亮點，其中包括安芝儇、阿辰師等人氣來賓同台力挺，而該篇文章也超過1萬人按讚，此活動特別以大崗山龍眼蜂蜜調製法式奶油蜂蜜芥末籽醬，再與鹹酥雞創意結合，呈現出中西混搭的新風味，讓不少民眾大讚口味驚喜。

但真正引爆台下歡呼的，卻是陳其邁與安芝儇的舞台互動。安芝儇先餵食陳其邁，全場鼓掌聲不斷；輪到陳其邁回禮時，他的叉子才剛靠近安芝儇，卻突然「急煞車」縮回，順手把鹹酥雞塞進自己嘴裡，引起觀眾驚呼加大笑，「欸欸欸欸欸」聲四起，這讓氣氛瞬間嗨到最高點。

第二輪餵食時，陳其邁總算不再捉弄，把鹹酥雞順利送進安芝儇口中。安芝儇吃完後立刻比出兩根大拇指，大讚「好吃」，還用韓文喊出「馬西搜唷」（韓文「맛있어요」，好吃的意思），萌態十足，成為當天最可愛、最被討論的畫面。

