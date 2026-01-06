陳其邁肯定＋27年資歷 許智傑喊話承擔「全民市長」

▲獲陳其邁公開肯定市政熟稔度，許智傑發布新宣傳爭取支持，允諾會成為「全民市長」。

陳其邁肯定＋催票片上線 許智傑喊話：唯一支持

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】獲陳隨著民進黨高雄市長初選進入關鍵衝刺階段，立法委員許智傑今（6日）天於社群平台發布最新催票影片。影片中，許智傑感性回顧從政27年來的點點滴滴，並獲得現任市長陳其邁的公開肯定。許智傑強調，自己已做好萬全準備，將以「全民市長」為目標，承接起推動高雄持續進步的重任，懇請市民在下週即將展開的電話民調中給予最強力的支持。

▲27年從政路寫進一支影片，許智傑盼成為高雄的全民市長。

許智傑在影片中表示，從政27年來，他始終抱持著「為民服務」的初心。從地方基層到國會殿堂，他的足跡遍布高雄的大街小巷。許智傑感性地說：「握過每一雙溫暖的手，我都深知，作為市民最堅強的後盾是我一生懸命的責任。」他強調，能為家鄉高雄揮汗打拚，不僅是使命，更是他一生的榮幸。

而高雄市長陳其邁也曾公開發聲，對於許智傑了解市政的熟悉度給予高度肯定。陳其邁指出，許智傑長期以來對高雄各項重大建設的投入與追蹤，尤其是三井Lalaport能夠落腳高雄，就是許智傑「化不可能為可能」！高雄能持續進步、發光發熱，許智傑是關鍵的重要推手。

回應下周即將初選，許智傑展現強大自信。他大聲宣告：「高雄準備好了！我更是準備好了！」他承諾，若能順利承接重任，他將擔任一位不分黨派、廣納民意的「全民市長」，帶領高雄邁向新的巔峰，讓城市持續進化，成為所有高雄人的驕傲。

最後許智傑懇請所有支持者與高雄市民，初選民調將於1月12日至17日進行民調電話，接到電話時請務必堅定大聲說出：「唯一支持許智傑！」他期盼能與市民朋友一起勇敢前行，共同創造更好的高雄。（圖╱許智傑立委辦公室提供）