陳其邁臉書發文相挺 蘇巧慧感謝鼓勵「唯獨對這件事有意見」

民進黨選對會5日通過決議，建請中執會提名立委蘇巧慧代表參選2026年新北市長。高雄市長陳其邁今（9）日在臉書貼出與蘇巧慧在立法院議場的合照，並明確表態支持。對此，蘇巧慧回應時感謝陳其邁願意發文鼓勵她。蘇巧慧也肯定陳其邁在招商、城市治理與行銷都非常優秀，值得她學習。不過，她對陳其邁貼出的合照有想法「我覺得他照片可以選得再漂亮一點，我跟他有很多漂亮照片啊，我等下會把它貼出來」。

蘇巧慧上午出席同黨立委吳秉叡在新莊舉辦的「大秉叔叔氣墊樂園」，媒體詢問關於新北市長選舉時提及，相對於民進黨，藍白似乎人選好像還沒有敲定，還沒有完全定案，自己會預設說哪一位候選人來當你的對手嗎？像黃國昌或是李四川？

蘇巧慧回應，她準備參選新北市長已經有一段時間，而且非常的努力，不管是在國會的問政，或者是對地方政見的提出，甚至是在地方勤走基層，都是為了希望在2026年贏得一個服務全新北市民的機會，這是她我自己的志願，跟任何其他有多少人、有什麼樣的人出來成為競選的對手，其實沒有相關，所以她會照著自己的步調，成為最值得新北市民信任，而且是最能夠給城市帶來新意的候選人。

媒體也詢問，蘇巧慧說要組最強團隊，現在目前籌組的狀況如何？蘇巧慧表示，一直以來她的團隊其實就有很多優秀的年輕人在加入，同時也有很多資深前輩，走在前面帶領她們在各項的事務上為我們把關，提供意見。比如說她的學長吳秉叡，還有後進翁震州，光是這樣看得出來，已經是三代的政治工作者，總之，她的團隊本來就是資深的、年輕的同時都會一起存在，未來也會廣納各界，不管是已經有政治經驗的，或是這一次第一次加入，想為社會一起奉獻的年輕人，都非常非常的歡迎。

媒體追問，怎麼看陳其邁剛發文說，他表示力挺你，自己有沒有覺得說好像特別窩心，因為你們也是老同事，怎麼看這個事情？蘇巧慧表示，說同事其實是有一點不好意思，但是我們確實是在立法院同時擔任過立委。她並指出，陳其邁一直是她非常尊敬的政治上的學長，尤其是他在擔任高雄市長之後，大家可以看到他不管是在對於招商、對城市的治理，甚至城市的行銷，種種面向都表現得非常優秀，大家都覺得高雄進步得非常快，「這也是未來我希望能夠學習，讓新北市有活力、有進步力、有創造力。所以他今天願意發文鼓勵我，我真的是非常的感謝。」

蘇巧慧也打趣說，唯一就是說，「我覺得他照片可以選得再漂亮一點。我跟他有很多漂亮的照片，我等一下會把它貼出來。」

