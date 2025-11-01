陳其邁萬聖節扮「演唱會工作人員」三綠委同框 獨缺林岱樺

「2025高雄萬聖節」於衛武營國家藝術文化中心盛大登場，市長陳其邁今晚出席萬聖節遊行派對，並化身演唱會工作人員，串場與大小朋友驚喜互動，共度萬聖節歡樂時光。值得注意的是，表態希望角逐下屆高雄市長的綠委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑都有出席，獨缺綠委林岱樺。

2025高雄萬聖節在衛武營登場，陳其邁與邱議瑩、賴瑞隆、許智傑同框。（圖／翻攝高雄市府官網）

高雄市府表示，今年萬聖節活動主打燈光秀、裝扮遊行、舞台演出及百攤市集。最受矚目的22公尺巨型南瓜矗立衛武營，以360度環景投影上演全台最大南瓜光影秀；六福村墓碑鎮惡靈團隊首度入侵高雄，領軍遊行打造最吸睛又驚悚的「搞怪行軍隊伍」。

陳其邁與邱議瑩、賴瑞隆、許智傑。（圖／翻攝賴瑞隆臉書）

陳其邁晚間現身遊行派對，宣布遊行隊伍出發。他今年以社群媒體熱門話題「地味萬聖節」裝扮登場，一身黑衣黑褲黑帽、戴上對講機，胸前掛上大大的工作證，手拿交通指揮棒化身演唱會工作人員，呼應高雄演唱會熱潮不斷。他一路揮舞交通指揮棒，沿途與大小朋友互動致意，氣氛熱烈，受到民眾熱情歡迎。

陳其邁和邱議瑩。（圖／翻攝邱議瑩臉書）

值得注意的是，民進黨2026高雄市長初選廝殺激烈，林岱樺、邱議瑩、許智傑和賴瑞隆都已表態。林岱樺今晚在岡山舉辦造勢活動，現場湧入3萬人，邱議瑩、賴瑞隆、許智傑則到衛武營參加萬聖節遊行派對，並和陳其邁同框。賴瑞隆在臉書上PO出與陳其邁等人的合照，並發文表示，「這位工作人員有點眼熟」。邱議瑩則PO出自己單獨和陳其邁的合照，並表示，「我在問工作人員，你有沒有看到邁邁？」

