陳其邁表態交棒！綠營1選將發聲了：他曾讚「我比市長還像市長」

即時中心／黃于庭報導

民進黨近期積極布局2026大選，綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩均有意爭取高雄市長大位，黨內初選進入最終決戰時刻。邱議瑩昨（30）日推出3支催票影片，市長陳其邁獻聲力挺，並表示「恨不得現在就把棒子交給她」，引發外界關注。對此，許智傑則表示，陳其邁也曾稱讚他「比市長還像市長」，並強調自己就是最能銜接市政的選擇。

民進黨高雄市長初選逐漸白熱化，邱議瑩昨日推出3支催票影片，陳其邁罕見獻聲，不僅誇讚她看事情的方法、高度、視野截然不同，還說「恨不得現在就把棒子交給她」；前行政院長蘇貞昌同樣力挺，並喊話電話民調支持邱議瑩，市長要選能選得贏、做得好的人。

對此，邱議瑩表示，外界都知道她與陳其邁交情好，對於市政溝通、協調非常有默契，對方的支持當然對她是助力，不過不管怎樣還是要靠自己努力，以贏得市民支持。她也坦言，高雄在陳其邁的治理之下，成為創新、科技的城市，接棒不是容易的事情，不過她準備好了，自己是最有前瞻、最有願景、最有政策執行力的候選人。

快新聞／陳其邁表態「交棒」！這選將發聲：他曾讚「我比市長還像市長」

邱議瑩釋出催票影片，陳其邁獻聲表示「恨不得現在就把棒子交給她」。（圖／邱議瑩國會辦公室提供）

而許智傑則回應，他與陳其邁是老同學，過去招商三井Lalaport落腳鳳山上樑典禮時，對方也曾公開表示，他比市長還像市長，後續許多工作要交由他完成，未來高雄蛻變成為AI首都，「我就是最能銜接市政的傑出選擇」。

有關最後階段的廣告策略，許智傑指出，他已推出10多支廣告，且與其他參選人不同在於，針對不同區域需求講述政見，許多市民有感政見因此選擇支持，令他非常感動，未來會繼續思考提升各區進步與發展。

