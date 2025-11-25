陳其邁表態優先給輝達的高雄205兵工廠土地 最新進度曝

〔記者洪定宏／高雄報導〕位於高雄市前鎮區的國防部軍備局205兵工廠遷建案，全部人員已於今年9月遷移，廣達57公頃的土地，將分三階段釋出。有立委建議蓋大巨蛋，但市長陳其邁曾在議會表態「優先給輝達」，軍備局昨天在立法院經濟委員會考察行程中，說明最新搬遷及土污整治進度。

軍備局表示，2015年行政院核定205兵工廠前鎮光中營區，配合高市府「多功能經貿園區計畫」遷建；今年9月15日，光中營區全部人員已全部遷至光復及大樹北營區。

軍備局指出，光中營區釋地面積57公頃，第一階段10公頃及第二階段6公頃，均已完成點交釋地，第三階段39已完成建物報廢，正配合高市府辦理點交作業。

土污整治部分，第一階段的第1-1區，高市府環保局已在今年8月11日公告解除列管，餘1-2及1-3區正依控制計畫預計在今年12月10日前完成改善；第二、三階段配合土地點交，由高市府土開處依土污整治控制，續行土污整治作業。

今年10月8日，陳其邁在議會答詢強調，205兵工廠這塊地，市府花了350億，每年編預算、付利息、現在要拆遷汙染整治，所以要好好利用，「如果輝達要選擇這塊地，帶動就業，我認為是最優先使用」，他不忘重申「因為這塊地很貴，又位在亞灣區」。

