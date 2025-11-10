陳其邁表態挺蘇巧慧 藍青年揭玄機：賴清德頭痛了

民進黨立委蘇巧慧（中）。（資料照／張鎧乙攝）

2026年新北市長選戰，民進黨立委蘇巧慧日前確定獲選對會徵召，代表黨角逐新北市長；高雄市長陳其邁昨（9日）特別發文曬出２人合照表達全力支持，引發外界熱議。前國民黨青年部主任陳冠安分析認為，不僅意味著跨出高雄，更具有跨出派系的政治意義，也讓人想起當年讓賴清德頭痛的「英蘇同盟」。

表態參選台北市港湖議員的前國民黨青年部主任陳冠安昨（9日）指出，如今陳其邁的輔選版圖更跨出高雄，挺進新北，助陣蘇巧慧，而總統賴清德礙於總統與黨主席身分，無法在檯面上為人助陣，另一方面，賴的支持率仍在三成多徘徊，尚未從大罷免失利中恢復，也並非票房良藥。因此他認為，賴清德的戰略低潮期，讓陳其邁儼然成為綠營最具號召力的「最大母雞」，讓暖男得以在黨內獲得更大的話語權與人脈積累。

陳冠安分析，事實上，陳其邁力挺蘇巧慧，不僅意味著跨出高雄，更具有跨出派系的政治意義，「英系大阿哥與蘇系大師姊的結盟，猶如蔡英文與蘇貞昌聯盟的再現，也讓人想起當年讓賴清德頭痛的『英蘇同盟』」。

陳冠安續指，事實上，蘇系原與新系關係友好，曾有「新蘇連」之稱，但2019年蔡賴對決後，蘇明確倒向蔡英文，兩人從此緊密合作，蘇系也逐漸轉向英系陣營；因此，他認為，這次陳其邁助陣蘇巧慧，不只是拉抬氣勢，更像是宣告「英蘇合體」再現，「至於是否意在抗衡賴清德？」

但陳冠安也說，是與不是，都不甚重要，因為對賴而言，英蘇結盟的存在，本身就芒刺在背、如鯁在喉。

