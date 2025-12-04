陳其邁表揚高雄英雄 感謝無私守護城市

記者李靜音／高雄報導

為響應12月5日國際志工日，高雄市長陳其邁今（4）日出席第21屆「金暉獎」頒獎典禮，表揚獲獎志工與機關，他致詞時引用古希臘哲學家蘇格拉底名言，指出真正的美德，在於關心他人與良善的行為，並以此形容志工精神，不僅讚許志工為「高雄英雄」，並向每一位志工夥伴守護高雄的付出致敬，感謝大家長年的付出。

陳其邁指出，高雄是一座移民城市，不論先來後到，在城市發展、安身立命，把高雄當成自己的家，觀察社會各個角落，常常看到很多志工夥伴的身影，無論在醫院、義警、義消以及各項公共服務，因為大家的無私貢獻，讓高雄更美好。

陳其邁並提到日前花蓮光復鄉發生堰塞湖事件，看見許多來自高雄的志工夥伴第一時間前往支援，「鏟子超人」不僅動手挖土、清淤，也遞送物資補給，用實際行動展現志工精神，認為志工精神是凝聚國家、團結社會的重要力量。

陳其邁同時感謝議會的支持，相關志工與社會福利預算順利付委審查，讓各局處推動志工服務更穩定。此外，他也貼心叮嚀志工夥伴近期天氣轉冷，要注意保暖、照顧好身體，尤其清晨在路口協助交通、守護學童的志工，更要留意早晚溫差，適時增添保暖衣物。

高雄目前擁有超過1,300支志工隊、逾11.7萬名志工投入多元領域服務，今年共有24位志工、8個志工團體及5個家族獲頒「金暉獎」，同時也頒發績優人員、團隊、企業及家庭等共37個獎項，肯定互助精神讓高雄樂活安居。

高雄市社會局表示，此屆資深志願服務人員獎得主李滿龍、溫瑞雲、李來富、林美珠與柳蔡馨慧皆投入志願服務逾20年，他們秉持「天生我材必有用」及「快樂服務、熱情生活」的信念，投注專長與心力於跨領域的服務，將無私奉獻的志願服務精神視為人生座右銘。