陳其邁見證愛情列車 高市府集團婚禮115對新人幸福出發

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】高雄市政府今（9）日舉辦「高雄市114年市民集團婚禮」，以「幸福圓舞曲」為主題，特別選在高雄火車站盛大舉行。活動融合歷史人文與現代建築美學，在愛與幸福的節奏下與城市共同前行，見證115對新人攜手步入婚姻殿堂，現場氣氛溫馨感人。

高雄火車站浪漫轉身成結婚殿堂 高雄市市民集團婚禮115對新人幸福啟程。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

幸福車站婚禮由陳其邁市長及高雄市議會康裕成議長共同出席婚禮、民政局局長閻青智及社會局局長蔡宛芬擔任證婚人。福證儀式由市長及議長一同啟動象徵幸福啟程的「幸福列車」，帶領新郎、新娘共同宣誓，正式成為夫妻，市長勉勵新人們，在未來人生旅途中要互相扶持、彼此包容、相知相惜，成為對方最堅強的後盾，攜手邁向結婚、育兒、安居的美好人生!

康裕成議長致詞時表示，婚姻如同雙人舞，需要彼此陪伴、傾聽與體諒，在一進與一讓之間找到幸福節奏。感謝陳其邁市長及市府團隊多年來的用心，今年選擇在全新的高雄火車站舉辦新人們的幸福圓舞曲，讓集團結婚人數再創新高，也象徵高雄的幸福能量持續增加，議會也將與市府共同努力，打造幸福、有愛的城市，祝福115對新人永浴愛河、幸福美滿。

高雄市集團結婚於高雄火車站浪漫舉行，象徵新人們幸福啟程。陳其邁市長致詞表示，婚姻如同搭乘火車，需彼此陪伴、包容與信任，共同面對旅途中的挑戰。市府持續推動孕婦產檢交通券、生育津貼、公托及租金補貼等政策，並廣設公共托育據點，打造最適合成家的幸福城市，盼新人在高雄幸福起家、互相支持，共舞幸福圓舞曲。

同時，今年集團婚禮於活動當日特別設立「行動戶政所」專區，提供結婚登記服務，讓參加婚禮的新人能夠在浪漫儀式中即時完成結婚登記，象徵愛情與幸福在這一天同步啟程。另外，今年新人中有一對雙方都是台鐵員工，表示能夠在自己工作的地點參加市府舉辦的婚禮，覺得非常有意義，一定能留下珍貴且特別的回憶。

今年集團婚禮除贈送每對新人「高雄復古唱片機」與5000元實用家電禮券外，市府還特別準備復古風伴手禮提袋，內含台鐵便當盒2個及「祝好孕金鏟子」禮盒，象徵幸福延續、生生不息。此外，高雄關帝廟還準備冰箱、洗衣機、機票、電視、吸塵器等各項好禮，活動最後市長還親自加碼10組高雄東京來回機票，提供新人抽獎，現場歡呼聲不斷，得獎新人喜上加喜，處處洋溢著幸福快樂的氛圍！

