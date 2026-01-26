陳其邁視察大寮社宅 宣布高市府婚育宅、育兒租金雙雙再加碼

記者高婕/高雄報導

高雄挺婚育，安居再加碼！響應中央擴大照顧青年家庭政策，高雄市長陳其邁今（26）日宣布推出「婚育宅加碼」與「育兒租金補貼2.0」雙軌加碼方案。其中，「婚育宅加碼」首波標的大寮社宅，預計於115年中旬招租時，將提供40%戶數開放新婚及育兒家庭申請；「育兒租金補貼」則同步升級，新增擴大補貼社宅育兒家庭、0至2歲高負擔期加碼1.5倍、0至12歲設籍加碼2,000元等三項措施，落實高雄「敢婚、願生、樂居」的宜居目標。

廣告 廣告

陳其邁視察大寮社宅。(圖／高婕)

陳其邁上午親赴「婚育宅加碼」首波標的大寮社宅視察，並參觀三房型實品屋。他表示，大寮社宅交通便利、鄰近重要工業區，可滿足民眾居住需求及快速成長的就業人口。為支持勞工朋友、新婚青年及育兒家庭，高雄配合中央既有20%保留戶數政策，再加碼20%，大寮社宅預計今年中旬招租時，將提供共40%、154戶婚育宅，開放新婚及育兒家庭申請入住。

高市府婚育宅、育兒租金雙雙再加碼。(圖／高婕翻拍)

同時，市府將「育兒租金補貼」升級為2.0版本，適用對象涵蓋中央及地方興建社宅住戶、中央核定租金補貼戶，以及高雄市增額租金補貼對象，預計可照顧12,560戶育兒租屋家庭。透過擴大涵蓋範圍及提高補貼權重，期盼有效減輕育兒家庭在居住與照顧上的經濟壓力，並優先引導入住功能完善的社會住宅。

大寮社宅緊鄰捷運站，具備托嬰中心等完善生活機能，預計於115年中旬完工並開放招租後即可適用相關加碼措施。市府運用囤房稅收，針對年輕家庭最關心的居住與育兒需求，推出「婚育宅加碼」與「育兒租金補貼2.0」雙軌方案，除提高新婚及育兒家庭在社宅的保留戶數比例外，凡新婚及育有0至6歲幼兒的家庭皆可優先申請入住，租期最長可達12年，打造安心穩定的居住支持。

在租金補貼方面，市府同步導入「疊加式加碼機制」。考量0至2歲為家庭托育支出最高的高負擔期，凡家中育有該年齡層幼兒者，補貼金額將給予1.5倍加權；另為鼓勵在地定居，12歲以下子女設籍高雄者，每名子女可再加碼2,000元。以一個育有兩名子女（其中一名為0至2歲）且皆設籍高雄的家庭為例，每年可領取補貼16,000元；若育有三名子女（其中一名為0至2歲）且皆設籍高雄的家庭，年度補貼最高可達24,000元。補貼採每年一次性發放，提供育兒家庭最實質的支持。

都發局補充說明，大寮社宅為地上10層、地下2層建築，規劃384戶社會住宅，包含套房型、一房型、二房型及三房型等四種房型，地下設有502個機車停車位及185個汽車停車位。各戶皆具備良好採光與通風，浴廁全面對外開窗，並打造戶戶有花園、家家有景觀的舒適健康住宅環境；一樓另設置店鋪、托嬰中心及身障社區式日間與居住服務據點等多元社福設施，交通便利，適合青年與育兒家庭安心入住。