陳其邁視察永安北溝排水 強化防颱整備確保排水暢通

▲關心防颱整備工作，陳其邁市長上午前往永安北溝排水系統視察，並檢視護岸整治成果與抽水設備整備情形。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】鳳凰颱風預計今（12）日通過台灣陸地，下半天風雨將明顯增強。為掌握防颱整備進度，高雄市長陳其邁今早親自前往永安北溝排水系統視察，檢視護岸整治與抽水設備備勤情形。他表示，颱風持續接近中，請民眾務必提高警覺，市府各單位也須全力落實整備與應變作為，確保排水系統穩定運作，將災損降到最低。

▲▼陳其邁視察永安區道路清疏工作，準備飲品慰勞清潔隊員，感謝大家在颱風堅守崗位，把握時間加強道路溝渠清疏，確保洩水孔與側溝暢通。

廣告 廣告

陳其邁上午在水利局簡報中了解永安區北溝排水整治進度，肯定團隊克服工期與地形限制完成工程，顯著提升排洪效能。他隨後巡查照顯府前道路側溝，感謝清潔隊員在風雨來臨前堅守崗位、加強清疏，確保洩水孔與側溝暢通。陳其邁也提醒第一線同仁注意安全，並呼籲市民颱風警報期間避免前往沿海、山區與溪邊活動，減少非必要外出。

北溝排水整治工程全長2,410公尺已全數完工，永達路排水系統完成治理約948公尺，總經費投入約6億元。工程將原約6公尺寬的土坡河道拓寬至14公尺，並增設防汛道路，不僅提升排洪能力，也強化維運效率。改善後河道平均水位下降約50公分，有效降低溢淹風險，強化區域防洪韌性。市府後續將持續推動北溝及永達抽水站改建計畫。

陳其邁並於颱風前夕指示水利局、環保局及各區公所加強側溝清疏與抽水設備測試，依潮汐變化靈活調度排水設施。水利局已完成全市抽水站、閘門與主要排水設施巡檢，並備妥移動抽水機組待命，同步結合里鄰通報機制加速應變處置。

市府表示，將持續推動防洪建設與排水改善，提升都市防災韌性，守護市民生命財產安全。也呼籲民眾及早做好門前積水防堵、固定招牌與戶外物品，降低強風豪雨造成的損害。

根據中央氣象署最新資料，鳳凰颱風雖略為減弱、暴風圈縮小，但威力仍不容小覷。目前暴風圈已進入南部陸地，預計今（12）日下午登陸後風雨最為顯著，沿海及空曠地區恐出現8至10級強陣風。陳其邁再次提醒沿海低窪地區嚴陣以待，並隨時留意最新颱風動態，確保安全無虞。（圖╱高市府提供）