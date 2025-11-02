陳其邁視察緯六路拓寬完工 周邊眷村藝文地景展現綠意美學 展現眷村改建新典範

▲陳其邁視察緯六路拓寬完工。

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄市政府持續推動左營地區交通與生活品質提升，緯六路拓寬工程順利完工，道路寬度由9公尺擴增至20公尺，兼顧交通安全與環境美化。市長陳其邁今（2）日偕同民意代表及在地里長進行通車前視察巡禮，獲得地方民眾一致肯定與感謝。陳其邁也在新舊融合的眷村藝文聚落前拍照留念，並感謝中央經費支持與地方配合，使緯六路成為眷村改建的新典範。

陳其邁表示，緯六路全長378公尺，原為9米寬道路，拓寬後達20米寬，周邊環境優美、綠草如茵，成為眷村改建的新樣貌。緯六路與左營海軍眷村相連，並緊鄰合群新村及建業新村，左營的海軍眷舍是全台規模最大的眷村。為加速眷村改建進程，市府整合人文居住、文化休閒、交通運輸及產業進駐等四大機能，推動跨區公辦都更，打造符合未來需求的新型態社區。

廣告 廣告

針對眷村後續改建計畫，陳其邁進一步說明，市府將持續強化周邊與公共設施，逐步以道路街廓為核心推動房舍改建，並透過更具彈性的財政策略活化眷村。相關開發收益將投入合群、建業、明德等眷村改建工程，保障原本居住者的居住權與生活權，更重現居民過往的生活記憶與社區情感連結。由於此區緊鄰台積電及世運主場館，未來待新台17線完工後，將成為北高雄重要的生活與休閒核心地帶。

周邊眷村改建結合地景遺構與公共藝術，展現人文藝術的環境美學。「環‧跡」弧線草坡地景呼應緯六路與七二路口原有圓環意象；「記憶花園」以原生植物與低碳材料（如海漂物）共創生態花園；「甜心計畫」則以甜點、糖果、小狗等溫馨符號，將眷村生活的幸福記憶融入歷史老屋。陳其邁逐一巡禮時，也在花園與老樹等打卡點前合影留念，向市民呈現新眷村的美麗面貌。

工務局指出，緯六路拓寬工程總經費6,195萬元，道路規劃為4車道並設置雙側人行步道。工程保留原有喬木並增設綠帶、鋪設PC刷毛人行步道。未來將銜接新台17線，成為左營海軍眷村東西向重要幹道，使軍校路與海富路間交通更順暢，有效紓緩前往世運大道的車流。

文化局表示，配合緯六路計畫道路開闢，一併整備周邊環境，補足老眷村長期缺乏的公共設施，並連結周邊合群新城，另新增256株喬木與6,500坪綠地，打造兼具綠意及新舊共融的新眷村。整體規劃納入7處遺構藝術創作，提升人文空間美學；新增設施包含1處聯合里民服務處、4座停車場、3座公廁及6,500坪綠地。同步修復36戶眷舍，引入文創產業活化利用，尚未修繕的眷舍亦已進入修復設計階段，後續將陸續修繕啟用。（圖／記者王雯玲翻攝）