陳其邁訪獨居長輩 市府春節前夕贈3600份禮盒

（中央社記者張已亷高雄5日電）春節將至，高雄市長陳其邁今天到大寮區拜訪獨居長輩，關心長輩並致贈年節禮盒祝賀。高雄社會局表示，春節前夕致贈3600份年節禮盒給高雄市列冊關懷獨居長輩，已陸續分送中。

高雄市政府社會局說明，市長陳其邁下午前往大寮區拜訪獨居長輩，向長輩致贈年節禮盒、「超人力霸王」小紅包與關懷物資，並關心長輩們健康狀況與日常起居，提醒天冷注意保暖，叮嚀長輩多到社區關懷據點走走，遵循醫囑按時服藥，保持良好生活作息。

社會局表示，75歲黃姓阿嬤活潑好客，見到陳其邁到訪便笑容滿面；86歲鮑姓阿嬤則談起年幼時生活點滴，言談間可見阿嬤的樂觀與堅韌。

社會局新聞稿提到，感謝公益團體與企業捐贈年節禮盒。今年春節前夕致贈3600份年節禮盒給獨居長輩，由長青社區關懷服務隊與社區照顧關懷據點志工親送到長輩家中。

社會局指出，過年期間社會局對獨居長輩的服務「不打烊」，若民眾發現有需要緊急協助的長輩，可撥打市府24小時服務專線「1999」或「113」專線通報，提供獨居長輩最即時的關心與協助。

社會局補充，因應超高齡社會，115年度將擴大與區公所合作，進行獨居老人全面清查訪視作業，以找出潛在需要關懷的獨居老人，提供適性服務，並鼓勵長輩外出參與社區活動，以增進人際社交互動，活絡身心延緩失能，增加社會參與機會。（編輯：黃世雅）1150205