陳其邁說做不好四處站台會被笑死 蔣萬安這樣回

台北市長蔣萬安。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

年底選戰開打，台北市長蔣萬安被藍營視為「最強母雞」，陸續到外縣市與藍營參選人合體，高雄市長陳其邁昨被問是否也會成為母雞到外縣市輔選，陳說，政績才是硬道理，「我若做不好，還四處去給人家站台，會被人家笑死。」蔣萬安今（11日）被問及看法，他一一細數北市政績，還提到週日會飛新加坡領「李光耀城市獎」特別獎殊榮。

蔣萬安上午出席AI領航．智造安穩觀摩會，會前遭媒體堵訪，媒體詢問，怎麼看陳其邁昨說，若市政做不好，四處去輔選，會被人家笑死？蔣萬安開始細數政績，指台北市過去這三年不管是第一年兌現承諾讓非常困難的大巨蛋完工啟用、舉辦賽事，後來也辦演唱會，並讓捷運六線齊發2.0持續推進、爭取輝達總部落腳台北，也首創全國之先推出「生生喝鮮奶」、營養午餐免費、育兒家庭減工時不減薪，及第二胎孩子公托準公托全面免費政策。

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蔣萬安強調，不只獲得國內各媒體包含遠見、天下等民調、城市評比史上最好成績，更獲得有全球城市評比諾貝爾獎之稱的「李光耀城市獎」特別獎殊榮，也是全台灣第一個城市獲得這個獎項，所以這週日將率團飛往新加坡領取獎項，也藉這機會與倫敦、布達佩斯等共同分享城市治理理念跟成果。

至於新青安2.0上路，蔣萬安稱，剛談到不管是推出幸福住宅後，中央跟進推出婚育宅，北市很願意分享推動經驗跟中央交流，把政策做得更好，二方面也希望中央額度設定上考量各縣市房價差異才能真正照顧到市民權益。

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