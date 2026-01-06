陳其邁談市長黨內初選：高雄這一局團結很重要

民進黨高雄市長初選在即，有意爭取提名的4位立委把握最後黃金周全力衝刺，高雄市長陳其邁6日受訪表示，期待4人在初選結束後，必須團結一致贏得勝利，因為高雄這一局團結非常重要。（洪浩軒攝）

民進黨高雄市長初選在即，有意爭取提名的4位立委把握最後黃金周全力衝刺，高雄市長陳其邁6日受訪表示，初選就是應該要比政策牛肉，政見發表會4人表現都非常好，期待4人在初選結束後，必須團結一致贏得勝利，因為高雄這一局團結非常重要。

陳其邁表示，前幾天4位初選參選人在政見發表會的表現都非常不錯，也都對高雄市提出未來發展的願景，初選就是應該要比政策牛肉，讓市民了解未來若擔任市長想做什麼，哪些是他關心的事項，但是最重要的還是在初選過程中，必須跟現在一樣保持君子之爭，不僅贏得支持，也要贏得對手的敬重。

廣告 廣告

陳其邁指出，更重要的是，初選之後馬上就是大選，大家務必團結一致，因為高雄這一局，不管是大選或是選後各種不同黨派的團結都非常重要，所以他期待這4位參選人在初選結束之後，都應該要能夠團結，為贏得大選跟市民的支持繼續努力。

【看原文連結】