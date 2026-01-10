陳其邁談接棒市長條件 林岱樺：以大改革承接高雄

圖說：林岱樺強調「接棒不是遊戲，更不是表演」。（圖片來源：記者呂宗正拍攝）

高雄市長陳其邁10日出席富邦馬拉松活動，面對民進黨高雄市長初選即將登場，被問到接棒人選應具備什麼條件時，他語氣凝重表示，高雄正處於城市與產業轉型的關鍵期，下一任市長必須有足夠的魄力與抗壓性，才能在這場「沒有退路的競爭」中帶領高雄持續往前走。他強調，市長不只要會穩住局面，更要堅持民主、人權與改革理念，「高雄市長真的不好做，但一定要有人扛起來。」

陳其邁指出，高雄的發展一路走來並非順風順水，尤其在產業轉型過程中，碰到非常多困難，如果沒有持續往前，就一定會落後。他說，高雄的城市轉型是一場沒有退路的競爭，市長在關鍵時刻要敢於做決定、敢承擔壓力，面對外界批評仍要守住方向。同時，他也強調民進黨長期堅持的人權與改革價值，未來接棒者必須延續這樣的信念，不能在壓力之下退縮。

圖說：林岱樺10日下午在楠梓地區掃街。（圖片來源：記者呂宗正拍攝）

在這樣的接棒條件之下，被視為熱門人選之一的立委林岱樺，其實一路走來都以「大改革」作為主軸。她受訪時表示，高雄現在不是只求「穩穩過日子」的時候，而是必須面對老問題、舊結構，進行一場系統性的市政大翻修。她認為，陳其邁提出的魄力、抗壓性與改革理念，正是自己一向作風。

她強調，所謂「大改革」，不只是口號，而是要有承擔輿論壓力的勇氣，也要有面對既得利益的決心，「如果沒有抗壓性，就不可能推得動真正的改革」，因此。林岱樺的大改革，更是強調「積極行動的魄力與決心」。 對於民主與人權價值，她也呼應表示，民進黨是在追求民主與改革中誕生的政黨，高雄過去在許多社會議題、勞工權益與弱勢關懷上，都扮演重要角色，未來，林岱樺在推動大改革的同時，更會守住程序正義與公民參與，「改革要讓市民看見方向、參與過程以及有感。」

林岱樺強調「接棒不是遊戲，更不是表演」，自己會在「大改革」的框架下承擔陳其邁所說的「市長壓力」，並與專業團隊一起重新檢視高雄的產業布局、公共建設與社會安全網，不是只把事情做完，而是把陳其邁建構的高雄發展延續徹底之外，走向下一個十年的需求。

