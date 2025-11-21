陳其邁談普發一萬 盼來高雄為庶民經濟注入正能量 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導

高雄市長陳其邁今（21）日於市政總質詢聯訪中回應媒體提問，針對中央普發一萬元政策表示，高雄市政府將配合推出一系列年底大型活動與消費優惠，包括整合演唱會、聖誕生活節、冬日遊樂園等節慶活動，並在聖誕季搭配多項購物優惠，細節將陸續對外公布，盼能有效帶動市民與旅客的消費意願。

陳其邁指出，光是11月底，高雄4大場館就接連舉辦TWICE、伍佰、孫淑媚及金曲歌后的多場演唱會，市府也同步規劃夜市商圈券，讓民眾看演唱會之餘，也能到周邊商圈消費。他並提到，白沙屯媽祖近日抵達岡山壽天宮，市府也順勢推出「媽祖平安券」，希望能帶動地方經濟活絡。

對於普發一萬元如何運用，陳其邁表示，每位民眾都有自己的規劃，但高雄會把握政策契機，推出更多刺激消費方案，希望大家「最好都來高雄旅遊、在高雄消費」，為庶民經濟注入正向能量。

針對媒體詢問中日關係緊張、中國對日本祭出旅遊制裁，市府是否會呼籲市民支持日本？陳其邁回應，高雄與日本一直保持密切交流，市府每年與日本交流協會合作舉辦「台日大港水果祭」等系列活動，台日互動頻繁。他強調，「德不孤，必有鄰」，台灣長期以來積極參與國際社群，也透過慈濟等民間力量展現友善價值。

陳其邁表示，日本首相高市早苗十分熟悉東亞安全情勢，深化人民、政府與各層級交流、建立互信基礎非常重要。他強調，台日合作對雙方都具有正面意義，高雄也會持續加強各領域交流，推動更多實質互動。

照片來源：高雄市政府

