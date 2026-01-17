陳其邁變身「超人力霸王」曝合作契機 超夯提燈小朋友直接發免排隊

高雄市長陳其邁與到場的立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩等民代一起比出超人力霸王經典手勢，透露會與超人力霸王合作，就是想致敬去年光復堰塞湖災害中的「鏟子超人」。（任義宇攝）

高雄市昨（16）日公布今年燈會活動延續「冬日遊樂園」主題，並與日本知名IP「超人力霸王」聯名，今日陳其邁擺出超人力霸王經典手勢透露，會與超人力霸王合作就是想致敬去年光復堰塞湖災害中的「鏟子超人」，同時公布小朋友的主題小提燈、紅包會比照去年，直接透過學校發送不用大費周章排隊。

陳其邁今日出席「野森動物學校」試營運活動時，同步宣傳「冬日遊樂園」與「超人力霸王」聯名活動，拿出主題玩偶與主視覺看板，與到場的立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩等民代一起比出超人力霸王經典手勢。

提到這次活動發想，陳其邁表示，今年選擇超人力霸王作為燈會主題的原因，就是想到去年在花蓮光復堰塞湖災害中，非常多鏟子超人出動協助當地恢復家園，有感「超人不必批披風」，只要有困難就能挺身而出，與出人力霸王主題不謀而合，因此在此IP推出60周年之際與日方合作，洽談過程日方也對鏟子超人故事深表感動。

對於冬日遊樂園活動規畫，陳其邁笑說細節還不能講太多，不過同樣會在愛河灣這個大家熟悉的地點舉行，會有光影、主題展演、各式超人現身城市角落，強調高雄辦活動原則就是「不講武德」，大小朋友都會非常期待。

至於每年都非常搶手的聯名主題小紅包、小提燈如何發放，陳其邁說會延續去年做法，針對學生部分會直接在學校發放，免除排隊困擾，小紅包部分預計在下周就開始陸續發放，小提燈則預計寒假後發放；一般市民則會透過冬日遊樂園活動，另外通知發放時間。

