陳其邁讚「別把他當塑膠」 許智傑回應了

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選如火如荼，有媒體日前公布最新民調，立委賴瑞隆與邱議瑩呈現拉鋸，被視為兩強對決，市長陳其邁昨日表示，「許智傑也不錯啊，你也不要把他當塑膠」。對此許智傑今（9）日感謝陳其邁的肯定，也提及多份具公信力民調顯示，自己位居第二且在誤差範圍內，「其邁市長知道小金剛是鋼鐵做的，不是塑膠，這是我最大的優勢，這2個月會繼續衝刺！」

陳其邁昨日點名許智傑「不要把他當塑膠」，許智傑表示，感謝市長的肯定，確實有多份具公信力的民調公司顯示，自己都是第二且在誤差範圍內，「其邁市長知道小金剛是鋼鐵做的，不是塑膠」。

許智傑說，來自基層組織的市民力量，是自己最大的優勢，這2個月會繼續衝刺，再加上南高屏大生活圈的遠見和行動力，代表民進黨團結大家，一起獲得最後勝利。

