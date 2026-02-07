即時中心／連國程報導

春節就要來了，高雄市長陳其邁今（7）日上午提前展開走春行程，從鹽埕文武聖殿起跑，下午則是到武廟市場拜年，而許多民眾最期待的是「超人力霸王」開運紅包，現場還有小朋友帶著超人力霸王公仔前來合照。

陳其邁表示，鹽埕區的文武聖殿是地方信仰中心，而且愛心不落人後，長期投入公益捐贈救護車及消防車，因此選擇這裡當作走春行程起點，也祈求高雄未來一切順利。此外，高雄市政府投入7億，推動鼓鹽街區歷史景觀營造計畫」、「蓬萊路排水幹線第二期改善工程」、「北斗抽水站及周邊排水改善工程」等工程，希望讓鹽埕區生活品質變更好。



高雄冬日遊樂園即日起自3月1日登場，首日吸引許多民眾前來，其中最受歡迎的是英雄IP「超人力霸王」，陳其邁表示，高雄多個景點角落都能見到「超人力霸王蹤跡」，還有各式大小的公仔，歡迎大家春節期間到高雄走春。

廣告 廣告

快新聞／陳其邁走春行程起跑 小朋友拿超人力霸王公仔合照

高雄市長陳其邁今（7）日展開走春行程。 （圖／高雄市政府提供）









原文出處：快新聞／陳其邁走春行程起跑 小朋友拿超人力霸王公仔合照

更多民視新聞報導

黨主席真忙？藍營彰化喬不定「傳基層拱黃國昌親征」 本人突表態了

春節想出國必查！忘做「這1事」恐遭直接攔下不給飛

《世紀血案》炎上狂燒！他問「還會上映嗎？」網揪2關鍵搖頭了

