陳其邁趣味競賽「交棒」邱議瑩 賴瑞隆：全力以赴

市長初選民調時間倒計時，4位參選人競爭白熱化。（圖／東森新聞）





民進黨高雄市長初選，民調時間倒數計時，4位參選人競爭白熱化，但高雄市長陳其邁在參與趣味競賽時，將接力棒交給邱議瑩，而不是同場的賴瑞隆，引發外界想像是否有市政交棒意味。對此邱議瑩稱，和陳其邁默契好，賴瑞隆則強調自己仍會全力以赴，林岱樺和許智傑則說，不會太在意趣味遊戲。

高雄市長陳其邁一身恐龍裝，手拿放大版接力棒跑起來，在接力區的賴瑞隆替市長緊張。不過陳其邁要傳給誰目標明確，直直往邱議瑩衝過去，這動作引發外界想像。

立委邱議瑩：「我們的默契其實滿好的，所謂的交棒的動作，就是自然而然的發生。」

立委賴瑞隆：「我是運動員出身的，我會全力以赴。」

立委林岱樺：「高雄市長的責任不是遊戲，市民的問題更不是遊戲。」

陳其邁也趕緊緩頰。高雄市長陳其邁：「4位候選人盡力維持好的風度，高雄我們一定不能輸。」

高雄市長陳其邁vs.立委邱議瑩：「如果有機會的話，我幫陳其邁辦一場演唱會，（有時候，這樣就好了）。」

邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺緊跟陳其邁爭取曝光，而許智傑則是全力跟選民互動。立委許智傑vs.民眾：「（我早就支持你了），感謝，（再催一下）。」

早上跑市場，下午再拚車掃。立委許智傑vs.民眾：「拜託大家一起努力、一起勝利，謝謝。大家好，我是許智傑，小朋友好，美女好，謝謝。」

另外3人同樣很拚。立委林岱樺vs.民眾：「市長電話民調，支持哪一位？（林岱樺）。」

立委賴瑞隆vs.民眾：「高雄初選的電話民調，唯一支持賴瑞隆，加油，凍蒜。」

立委邱議瑩vs.民眾：「邱議瑩，高雄贏。」

初選民調時間倒數計時，候選人拚出線，決戰超級星期六。

